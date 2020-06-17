Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
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Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi

Karabük'te, koronavirüs aktif vak'a sayısı 61'e yükselirken, hızlı artış sonrası kentte ikinci dalga endişesi başladı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vaka artışıyla ilgili, "Bana göre birincisinden daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir, başlamış durumda" dedi.

17.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:19

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi vaka sayısı 170'e kadar çıkarken, 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bayram sonrası 11 gün pozitif vaka yaşanmayan kentte normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Yaklaşık son 20 günde kentte vaka sayısı toplam 61'e yükselirken, 45 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 16 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor.

SOSYAL MESAFEYE UYULMUYOR

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent nüfusunun yüzde 45'ini yaşlıların oluşturduğunu söyledi. Çok ağır şartlar altında çalışan emekli kesimin büyük bir bölümünde kronik rahatsızlığın mevcut olduğunu ifade eden Vergili, "Bu salgının yayılması Karabük'te sonuçları çok kötü olacağını düşündüğümüz için vatandaşları sık sık uyarmaya gayret ediyoruz. Belediye olarak her türlü hijyen çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. İlla devletin aldığı yasak kararlarının beklenmemesi lazım, evlerde kendilerini izole ederek, çocuklarımızı dışarı bırakmayarak, böyle bir izolasyona devam edip rahat bir Kurban Bayramı geçirmeyi hedeflememiz gerekiyor. Şuanda sosyal mesafe kurallarına, alışveriş merkezlerinde, marketlerinde, devlet dairelerinde hiç kimse uymuyor" dedi.

Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi

"DAHA VAHİM SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Maske kullanım oranlarının çok düşük olduğunu aktaran Vergili, şunları kaydetti:"Bunların hepsi ileride çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ana caddelerde, insanların yoğun olduğu yerlerde sigara içilmemeli. Bu hastalığın nasıl bulaştığı kesinlikle belli değil, temas yoluyla, havadan, yerden... Bunlar tam belirlenmiş değil dünyada. Biz bunu çok basite indirgiyoruz. Genelde hastalığın yayılması Karabük dışından gelen vatandaşlarımızdan dolayı oldu. Bu vatandaşlarımız; yaşlılarımızın çocukları, kızları, torunları geldiği zaman hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorlar. Bunda bir hastalık olmaya bilir ama yolda virüs bulaşmış olabilir. Büyük ihtimalle şuan ki hastalarımızın çoğu böyle kaptı. Dışarıdan gelenler kendilerini mutlak sür'atle izole etmeli, hastalık yoktur gibi düşünülmemeli. Yaşlılarımızın kesinlikle dışarı çıkmaması gerekir, çocuklarımızın dışarıya bırakmayalım ki, huzurlu mutlu şekilde Kurban Bayramı'na ulaşabilelim."

"İLLA CEZA YAZILSIN DİYE BEKLEMEYELİM"

Kurallara uyulmadığı takdirde gelecek günlerde Karabük'teki hasta sayısının çok artacağını vurgulayan Vergili, "Bayramdan sonra hastalıklarımız bayram öncesi bitmişti 10 gün hastalık çıkmamıştı, devletin söylemiş olduğu kurallar uyalım, illa bize ceza yazılsın diye beklemeyelim. Bana göre birincisinden daha da vahim sonuçlar ortaya çıkabilir, başlamış durumda" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA KULLANILMASIN

Karabük'ün en uzak mesafesinin 45 dakika sürdüğünü anlatan Vergili, "Şuanda toplu taşıma araçlarının kullanılması son derece tehlikeli. Karabük'ün en uzak mesafesi 45 dakikalık yol, mümkün olduğu kadar yürümeye gayret edin. Emekli kesim marketleri kullanacaksa saat 13.00'a kadar kullansın, hatta dışarı çıkmasınlar bizi arasınlar, marketleri arasınlar, valiliğini vefa grubu var onu arasınlar her türlü desteği veriyoruz. Karabük'te marketlerde saat 15.00'dan sonra anormal bir yoğunluk var" değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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