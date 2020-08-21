Karabük'te 65 ve üstü ile 15 yaş altına düğün kısıtlaması getirildi
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Karabük'te 65 ve üstü ile 15 yaş altına düğün kısıtlaması getirildi

Karabük'te 65 ve üstü ile 15 yaş altına düğün kısıtlaması getirildiKARABÜK Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocuklara düğün kısıtlamalarının getirildiğini açıkladı.

21.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:22

Karabük'te 65 ve üstü ile 15 yaş altına düğün kısıtlaması getirildi

KARABÜK Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocuklara düğün kısıtlamalarının getirildiğini açıkladı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların oranının düzenli olarak takip edilmesi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda Covid-19 hastalarının yayılımını önlemek amacıyla tedbirler alındığını duyurdu.

Karabük Valiliğinden yaıplan açıklamada " İl genelinde yapılmakta olan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babanesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi, halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımına izin verilmesine. 20 Ağustos tarihinden itibaren iş yeri sahipleri hariç 08.00 ile 10.00 ve 17.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilde kurulan semt pazarlarına saat 16.00'dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, hastalığın bulaştırıcılığını önlemek amacıyla 15 yaş ve altı bireylerin gelin ve damadın birinci derecedeki yakınları hariç il genelinde yapılan tüm düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü merasimlerine katılımlarının kısıtlanmasına, düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerden kaynaklı yayılımı önlemek amacıyla, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saat olacak şekilde 23.00 itibariyle bitirilmesine, köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 12.00 ile 15.00 ve 19.30 ile 22.30 saatleri arasında en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına, köy ve sokak düğünlerine yemek ikramlarının yapılmamasına, düğün konvoylarının yapılmamasına, yapılacaksa en fazla 10 araç ve araç içerisinde sosyal mesafe kuralalrına uygun kişi sayısı ile yapılmasına, araçlara binme ve araçlardan inme esnasında kalabalık oluşturulmamasına yapılan hger türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal eden vatandaşlarımızın site yöneticisi ve muhtarlar tarafından ilgili birimlere bildiirlmesine, tespit edilen kişler hakkında umumi hıfzısıhha kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir onayı ile uygulanamsına hayat eve sığar uygulamasının Valilik ve kaymakamlık binalrının girişlerinde kullanılmasına alınan bu karara uynayankara 1593 sayılı umumi hıszısıhha kanununun 282. maddei gereği ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanamsına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)

Karabük'te 65 ve üstü ile 15 yaş altına düğün kısıtlaması getirildi

Kaynak: DHA

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