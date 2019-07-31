Karabük'te 27 fırında denetim yapıldı

Karabük'te Fırın Denetim Komisyonu ekipleri tarafından merkez mahallelerinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Karabük Merkez Mahallelerinde toplam 27 fırın ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, personelin kılık kıyafeti, imalathaneler, yatakhaneler ve tuvaletler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanların kurallara uygun olup olmadığı Fırın Denetim Komisyonu ekiplerince yerinde incelendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan fırıncılara zaman verilirken, hiçbir eksikliği görülmeyen, kurallara uygun imalat ve satış yapan fırın işletmecilerine ise Denetim Komisyonunca teşekkür edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada denetimlerin belirli süreler içerisinde periyodik şekilde aralıksız sürdürüleceği, kurallara uymayan fırınlara ise yasal işlem uygulanacağı ifade edilirken şu görüşlere yer verildi: "İlimizde ekmek üretimi yapan 27 adet fırında ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, denetim komisyonu tarafından yerinde incelendi. Hijyenik şartlarda personelin kılık kıyafeti ile imalathaneler, yatakhaneler ve tuvaletler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanlarda ise kırık dökük ve boya badanalarının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Fırın Denetim Komisyonumuzca yapılan denetimlerde ki asıl amacımız hijyenik ortamın sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca Halkımızın temel tüketim maddesi olan ekmeğin kurallara uygun bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması ve gönül rahatlığı ile tüketimlerini yapabilmeleri amacı ile de denetimler belirli süreler içerisinde periyodik şekilde devam edilecek." - KARABÜK

Kaynak: İHA