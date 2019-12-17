Karabük'te 2018 yılında 460 kadın korunma talebinde bulundu

17.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:39

Karabük Valisi Fuat Gürel, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet kapsamında son 5 yıl içerisinde bir kadın cinayetin gerçekleştiğini ifade ederek, 2018 yılında koruma 460 koruma tedbiri alındığını 2019 yılında ise bu sayının 403 olduğunu belirtti.



Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracağını söyledi.



Toplantıda geçmiş yıllarda ve 2019 yılı içindeki aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet verilerinin gözden geçirildiğini belirten Gürel, "2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi noktasını ele aldık. Bunların ışığında bundan sonraki toplantılarda yapılması gerekenleri değerlendirdik. Şiddet bir bütünlük arz ediyor aslında. Sadece kadına yönelik bir şiddetten ziyade aslında toplumda bir şiddet varsa, bu insanların birbirine olan şiddete daha sonra aile içerisinde başlayıp, çevrede, okulda toplumun herhangi bir alanında devam eden bir süreç. Şiddet aile içerisindeki en zayıf noktası çocuklarla başlayıp, kadınla devam eden bir süreç. Bir bütün halinde bakarak, şiddetin bertaraf yönünde olaya bakmak lazım. Olumsuzluklar üzerinden bunu çok fazla yaygınlaştırıp olumsuzlukları olumsuzluklarla yaygınlaştırmamak gerekiyor. Aslında aile ortamı huzur ortamı, muhabbet ortamı, orada aslında birlikteliğin korumacı bir çerçevenin çizilip, insanlar arasındaki münasebetin pekiştirilmesi, aile içerisindeki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde nasıl yürüyebileceği ve devamını getirmek adına eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bunun üzerine kurumlarımız üzerine düşen görevi yapacaktır. Özellikle aile ortamının aslında bir kavga ortamı değil, sevgi ve hoşgörü ortamı olması gerektiğinin, altı çizilerek bunların eğitimleri verilecektir. Bundan sonraki süreçte de ülkemizde, ilimizde hanelerimizde bu tür olaylar olmaz. Diğer illere bakıldığında aslında ilimizde aile içi şiddette ve kadına yönelik şiddetin daha az olduğunu görüyoruz. Son 5 yıl içerisinde bir tane kadına yönelik cinayet oldu. Bu aslında sevinilecek bir durum değil ama hiç olmamasını arzu ediyoruz" dedi.



"2018 yılında 460 koruma kararı alındı"



Kadınların korunma tedbirlerinin karşılarına geldiğini de kaydeden Vali Gürel, "2018 yılında 460 tedbir kararı ulaşmış, 2019 yılında ise şuan itibari ile 403. İlimizde kadın sığınma evi diyebileceğimiz 20 kapasiteli korunma evi var. Bu bizim için artı bir avantaj. Burada şiddet gördüğünü zor durumda olduğunu gündeme getiren bir kadını orada barındırabiliyoruz. Bunun dışında Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ÇİM ve Sağlıklı Hayat Merkezi bulunmakta. ÇİM'de şiddet gören ve taciz edildiği iddiası ile gelen çocuklarımızın takibini yapan bir birimimiz. Sağlıklı Hayat Merkezimizde diğer hususları takip etmekte. İlimiz altyapı olarak diğer illere göre daha iyi durumda hem de olaylar açısında daha iyi. İnşallah bundan sonraki süreçte hiç yaşanmaması. Asolan şiddetin tamamen ortadan kaldırılması ve toplumun hiçbir kesiminde şiddeti öven, mazur gören anlayışların bertaraf edilmesi. İnşallah şiddetin olmadığı, karşılıklı, hoşgörü, sevgi ve anlayışın olduğu bir toplum olma yolunda ilerleriz" diye konuştu.



Karabük Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Barboros Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA