KARABÜK Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlanıldı
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KARABÜK Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlanıldı

Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlanıldıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ali Alp ve ailesi ektikleri 3 bin sarı kantaron bitkisinin hasadına başladı.

KARABÜK Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlanıldı
27.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:54

Safranbolu'da sarı kantaronun hasadına başlanıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ali Alp ve ailesi ektikleri 3 bin sarı kantaron bitkisinin hasadına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen sarı kantaron bitkisi Safranbolu'ya bağlı Yazı köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştiren Ali Alp ve ailesi, hasada başladı. Ali Alp sarı kantaronun şifalı bir bitki olduğunu belirterek, "Dünyadaki endemik bitkilerin içerisinde otun şahı diye tabir edilen bir bitki. Bu sarı kantaron bitkisinin stres ve depresyona iyi geldiğini, yağı ve kremi ile sedef egzama ve mantar hastalıklarını tedavi ettiğini biliyoruz." dedi.

Babası Ali Alp ile 20 yıldır şifalı bitkiler üzerine çalışmalar yaptığını belirten Hasan Alp, şimdiye kadar şifalı bitkileri doğadan topladıklarını, şimdi ise hibe olarak verilen fideler ile yetiştirdikleri söyledi. Hasan Alp hasada dualar ederek başladıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki insanlara şifa olacak. Bu işin şifa yönü kadar bir de ekonomik bir yönü var. Gerek doğal olarak gerekse bu tür yetiştiricilik ile ekonomiye kazandırılacak çok bir pasta var. Dünyada bu pastanın büyük bir kısmını Çin alıyor. Türkiye'de bu konuda inşallah yapılacak çalışmalarla farkındalık oluşacak ve yetiştiricilik çoğalacak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık üretimini artırmak ve yeni çeşitler kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sarı kantaron bizim doğamızda yetişebilen bir ürün grubu. Bu kültürü almış ürünün formu tabii farklı. Farklı isimlerle adlandırılmakta. Bu bizim yürüttüğümüz ürün bir nebze de olsa diğerlerinden farklı bir ürün grubu diyebiliriz. Mayıs ayının sonu itibari ile çiçeklenmeye başlıyor, Haziran ayının 15'i itibariyle de maksimum çiçeklenme seviyesine ulaşıyor sarı kantaronlarımız. Bu dönem tohumun olgunlaşmaya başladığı dönem. Hem tohumu hem yaprakları hem bitki gövdesi farklı partiküllerle değerlendirilerek halk hekimliğinde kullanılabiliyor. Genel olarak aranan bir ürün grubudur. Biz o sebeple üreticilerimize bunu üretmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle sarı kantaron ekmek isteyen üreticilerimize il ve ilçe müdürlüklerimize bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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