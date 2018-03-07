Karabük İlkokul Öğrencilerinin Tatbikatta Zor Anları

İlkokul öğrencilerinin tatbikatta zor anları

KARABÜK'te, bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Yangın söndürme tüpünden çıkan tozların üzerilerine gelen çocuklar zor anlar yaşadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla Anayasa ilkokulu'nda deprem, ve yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, siren sesiyle birlikte sıraların altına girdi. 2'nci siren sesi sonrasında ise sınıflarından düzenli bir şekilde çıkarak binayı tahliye etti. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, öğrenciler AFAD görevlisinin yardımıyla söndürdü. Rüzgarı arkasına alan öğrenciler başarılı bir şekilde alevleri söndürürken, yangın tüpünden çıkan tozlar öğrencilerin üzerilerine doğru geldi.

Elleriyle yüzlerini kapatarak korunmaya çalışan öğrencilerden bazılarını görevliler alandan uzaklaştırdı. AFAD ekibinin arama kurtarma ekibinde yer alan 'Zeyna' adındaki köpek gösteri yaptı. 'Zeyna' öğrencilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ise okul bahçesine konulan deprem simülasyon aracına binen öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu yaşadı. Deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini gösterdiler. Karabük İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay,"Afetlere karşı kendinizi koruyacak en yetkin kişi yine sizsiniz. Bu bağlamda da vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bilinçlendirmeye, eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi"dedi.