Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
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Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi ziyaretler için Ankara'da bulunan Vali Gürel ve beraberindeki heyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretler için Ankara'da bulunan Vali Gürel ve beraberindeki heyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen heyet kentte devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Karaismailoğlu nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile görüştü - Haberler
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