Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
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Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor

Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR - Haberler | Güncel

KARABÜK'te koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşlara ulaşarak Covid-19 aşılarını uyguluyor.

KARABÜK'te koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşlara ulaşarak Covid-19 aşılarını uyguluyor.

Karabük'te koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşlara ulaşarak Covid-19 aşılarını uyguluyor. Hastaların ramazan ayı dolayısıyla çekingen davrandıklarını belirten Dr. Tarık Ateş, "Hastaneye, sağlık ocağına gidemeyen hastalara aşı yapmaya gidiyoruz. Özellikle yatağa bağımlı hastalar hastaneye gidemedikleri için bizler onlara evde destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bazen zorluklar yaşıyoruz iletişim bakımından. Hastalar ramazan ayında olduğumuz için oruçtan dolayı tedirgin oluyor. Olsak mı olmasak mı, diye düşünüyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasının olduğunu aşı yapılabileceğini vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Dışarıdan bir yabancı olarak geldiğimizi düşünerek çekinen hastalarımız oluyor. Hastalarımızı bir şekilde ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Günde 5 ile 15 arası kişiye gittiklerini söyleyen Dr. Ateş, "Hastalar evlerine gittiğimiz zaman çok duygulanıyorlar. Özellikle sıra bulamamış, bir şekilde randevu alamamış hastalar İl Sağlık Müdürlüğümüzü arayarak bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. Biz de hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağlayanlar ve duygulananlar oluyor mutlaka" diye konuştu.

Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor
Karabük'te hastaneye gidemeyenlere aşıları evde yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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