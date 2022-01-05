Karabağlar Belediye Meclisi'nin yılın ilk toplantısı gerçekleştirildi

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - . Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay,Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Şeyhmuz Gültekin, MHP Karabağlar İlçe Teşkilat Başkanı Yasin Polat, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Şaban Çelik, Saadet Partisi'nin İlçe Başkanı Eymen Ünalan, İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkurt'la Mahalli İdareler Başkanı Necati Tağaç da katıldı.

Başkan Selvitopu toplantıyı açış konuşmasına, 5 yıl önce terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'le Mübaşir Musa Can'ı anarak başladı. 2022'nin herkese barış, huzur, kardeşlik ve bolluk getirmesini istedi.

Karabağlar Belediyesi'nin güçlü kurumsal yapısıyla kendi ayakları üzerinde durur hale geldiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu yapıyı daha da güçlendirecek ve kapsamını genişleteceğiz. Özellikle geçen yıllarda makine parkımızı güçlendirmekle ne denli doğru bir iş yaptığımız bugün daha iyi anlaşılıyor. Bugünkü kur fiyatları ve oynaklığıyla, o araçları alma olanağımız yoktu" dedi.

Temeli geçen haftalarda atılan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin programa uygun olarak ilerlediğini belirten Başkan Selvitopu, "Yüzde 30'lara yaklaşan imalat gerçekleştirildi. Umarız öngördüğümüz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılından önce bu örnek tesisi başta gençlerimiz olmak üzere tüm Karabağlar halkının hizmetine sunarız" diye konuştu.

Onay teşekkürü

Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yakında ihaleye çıkacağını bildiren Başkan Selvitopu, bu yıl içinde Kavacık Köyü meydanını düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Pazaryerlerinin kapalı hale getirilmesi, park bakım ve onarımları, veterinerlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi gibi çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Revizyon imar planını hazırladıkları Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ilk onayın geldiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bakanlık 1/25.000'lik planları belediyemizin önerdiği şekilde onayladı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 1/5000 ve 1/1000'lik planlar da onanırsa, bölgede hızla uygulamaya geçeriz" dedi.

Toplantıda yapılan seçimde denetim komisyonu üyeliklerine Can Ersoy, Mümtaz Rodos, Zafer Levent Yıldır, Cengiz Aktaş ve Fikret Mısırlı seçildi.

Ayrıca Çevre Komisyonu'nun adı Çevre ve Sokak Hayvanları Komisyonu olarak değiştirildi.

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