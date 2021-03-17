- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
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- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

17.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:59

- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor

Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Başbakanlık'ta bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştükten sonra Başbakan Asadov ile görüşen Bakan Pakdemirli, askeri başarıların ekonomik başarılarla da taçlandırılması gerektiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin savaşta ve barışta Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Pakdemirli, "Hem tohumculuk hem gıda güvenliği hem veterinerlik hem hayvan sağlığı konularında bir noktaya gelebildik. Balıkçılık alanında da geleceğiz gibi görünüyor. Karabağ özelinde meyve fidanları dikiyoruz. O bölgenin kalkınması çok önemli. Bölgenin normale dönmesi çok önemli. Bölgenin önemli bir kısmı tarım, orman arazisi, mera ve yayla arazisi. Buraların da çok iyi şekilde tekrar işlevine dönmesi lazım. Gerek oradaki çiftçi kardeşlerimizin eğitilmesi, gerek sulama ile ilgili konular, gerekse ormancılıkla ilgili konular önemli. Özellikle sulama alanında da, barajlar alanında da bu bölgede Karabağ özelinde neler yapılabilir kısmını Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüştük. Böyle bir çalışmanın faydalı olabileceğini söyledi" açıklamasında bulundu.

- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi
- Karabağ'da normalleşme adımları atılıyor- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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