100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay
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100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay

11.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:27
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay

Karabağ Savaşı'ndaki askerlerden biri, savaş sırasında telefonuyla çektiği iç içe geçen mermilerin fotoğrafını paylaştı. Askerin paylaştığı fotoğraf, Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışan mermileri hatırlattı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ Zaferi'nin ardından savaşa ilişkin hayret verici hikayeler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor. Biri Ermenistan askerinin silahından, diğeri ise Azerbaycan askerine ait bir silahtan çıkan iki merminin iç içe geçtiği kare, akıllara 100 yıl önceki Çanakkale Savaşı'nı getirdi.

100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay

METREKAREYE 6 BİN MERMİ DÜŞTÜ

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışarak iç içe geçen mermiler bugün bölgedeki savaş eserleri müzesinde sergilenmeye devam ediyor.

100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AHMET: Aradaki fark şu. Çanakkaledeki mermiler havada çarpışmışlardı. Fotoğrafta görünün patlamamış mermi. . Allah Askerlerimize sağlık ve uzun ömürler versin. Onlara Minnettarız.
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NKK: canakkale zaferi bir baskadir esi benzeri olmaz. simdiki zenginlikle kiyaslamaz ve saire anlayana.
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