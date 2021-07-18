Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle güney yol platformu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 26 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek. Trafik yoğunluğuna göre çalışmalar akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasına kaydırabilecek.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde bulunan Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya