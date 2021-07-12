Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Gemlik Serbest Bölge Kavşağı 9-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametlerinde çalışma programına göre önce sağ, daha sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı arası 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-15. kilometreleri ile Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal