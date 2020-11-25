Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, bu kesimde D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa Batı-Şanlıurfa Kuzey 1 kavşakları 14-18. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey-Bandırma yolunun 21-26. kilometrelerindeki Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Düzce-Gümüşova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 9. kilometresinde (Bulancak ilçe geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya