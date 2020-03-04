Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki (Karataş Viyadüğü) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki tünellerde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım 6 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA