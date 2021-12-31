MSB: "56'ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi" - Haberler
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MSB: "56'ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve toplam ATAK helikopter sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve toplam ATAK helikopter sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56'ncı ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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