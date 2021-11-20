Kara kış fonu nedir? 6 maddelik kara kış fonu maddeleri nelerdir? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik kış fonu önerisi nelerdir?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası atılması gereken adımları açıklayan Kılıçdaroğlu, hükümete 6 maddelik öneride bulundu. Peki, Kara kış fonu nedir? Kara kış fonu ne demektir? Kara kış fonu tüm maddeleri nelerdir?

KARA KIŞ FONU NEDİR?

Gıda paydaşlarıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için hükümete çağrı yaptı. Kara kış fonu kurulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için 6 maddelik öneride bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası atılması gereken adımları açıklayan Kılıçdaroğlu, hükümete 6 maddelik öneride bulundu.

KARA KIŞ FONU MADDELERİ NELERDİR? (6 MADDE)

- Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.

- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.

- Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

- Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.

- Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.

- Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor, bunun da farkındayız. Enerji mücadelesinin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim; gıda mücadelesi. Kara kış şartlarında en hayati konulardan biri gıdaya erişim. Sarayın attığı her adım insan onuruna yakışmayacak durumlara yol açıyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yapıyor.

Ekmek alırken bile insanlar iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Bu ülkede bebek maması son bir yılda yüzde 114 zamlandı. Aç bebeklerin göz yaşının vebali çok ağırdır. Fiyatlar ucu açık şekilde artmaya devam ediyor. Tüm bu şartlar nedeniyle enerji sektörünü davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet ettim. Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim.

"KARA KIŞ FONUNU HEMEN KUR"

Buradan bir çağrı yapıyorum. Gereğini yaparsa, buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacaklarım 6 maddenin uygulanmasını talep ediyorum.

MARKETLERE 10 ÜRÜN İÇİN ÇAĞRI

Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim.

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