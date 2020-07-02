Kara Fatma kimdir? Fatma Seher Erden nereli? Kara Fatma hayatı
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Kara Fatma kimdir? Fatma Seher Erden nereli? Kara Fatma hayatı

Kara Fatma Kurtuluş Savaşı'nda neler yapmıştır? Fatma Seher Erden, eşi ve iki oğlunu savaşta kaybetti. Kendini Kurtuluş Mücadelesi'ne adadı ve neredeyse tamamen kadınlardan oluşan birliği ile 25 askeri esir aldı. Kara Fatma ne zaman öldü?

Kara Fatma kimdir? Fatma Seher Erden nereli? Kara Fatma hayatı
02.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:00

Fatma Seher Erden, Binbaşı Ahmet Bey ile evlendikten sonra cephelerde savaştı. Eşi Ahmet Bey, Sarıkamış'ta hayatını kaybettikten sonra da mücadelesini sürdürdü. Çavuşluk rütbesiyle başladığı askerlikten üsteğmen rütbesi ile emekli oldu.

FATMA SEHER ERDEN KİMDİR?

Erden, 1888 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Soyadı kanunundan önceki takma adıyla Kara Fatma, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın asker olarak İstiklâl Madalyası sahibidir.

Subay Dervişlerden Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı'na katılan Fatma, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde kendi ailesinden dokuz-on kadınla birlikte savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta can verdiği haberini aldıktan sonra Erzurum'a döndü.1919 yılındaki kongre zamanında Atatürk'le görüşebilmek için Sivas'a geçti. Milis Müfreze Komutanı olarak Batı Cephesi'nde görevlendirildi. Talimatla İstanbul'a gitti ve burada mücadele etti. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluşu için savaştı.

BURSA'NIN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNDA ETKİLİ OLDU

Kara Fatma, 300 kişiyi aşkın birliği ile I., II. İnönü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde çarpıştı. Büyük Taarruz'un ilk günlerinde General Trikupis'in birliğine esir düştü fakat, kaçarak yeniden müfrezesinin başına geçti; Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda rol oynadı. Onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan birliği ile düşmanın cephe gerisine bir saldırı düzenledi ve aralarında bir Yunan subayın bulunduğu toplam 25 esir askerle geri döndü.

RÖPORTAJI YEDİ GÜN DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Fatma Seher, çavuşluk rütbesiyle başladığı askerlikten üsteğmen rütbesi ile emekli oldu ve emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. İki oğlu ve eşi savaşta hayatını kaybetti. Savaştan sonra kendisi ile birlikte savaşa katılan ve bir çatışmada elini kaybeden ve aklî dengesi bozulan yeğeni küçük Fatma ile onun çocuklarına sahip çıktı. İstanbul'da bir Rus manastırında yaşarken gazeteci Mekki Sait Esen'e verdiği ropörtajı 1933 yılında Yedi Gün dergisinde yayımlandı.

Gelişmenin ardından İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, ona Kasımpaşa'da bir vakıf evi tahsis ettirdi. Kara Fatma, geçirdiği hastalıktan sonra Darülaceze'ye yatırılmıştır. Kars mebusu Tezer Taşkıran ve Rize mebusu Yusuf İzzet Akçal'ın 1954 yılında verdikleri önerge ile TBMM, Kara Fatma için aylık tahsis etti. Fatma Seher Hanım, 2 Temmuz 1955'te Darülaceze'de 67 yaşında vefat etti ve Kasımpaşa'daki Kulaksız mezarlığına defnedildi.

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