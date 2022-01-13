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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle merkezde 8, Demirözü'nde 5 ve Aydıntepe'de 10 olmak üzere toplamda 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yolları açıyor.

Kara yolları ekipleri de trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda genişletme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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