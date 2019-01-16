Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (2)

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolunda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi, ekiplerce kurtarılıp geceyi kentin Çat ilçesindeki misafirhanelerde geçirdi.

Bölgede dün başlayıp halen aralıklarla etkili olan kar, tipi ve şiddetli fırtına yüzünden Erzurum-Çat ile Çat-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı.

Çat ilçesinden Erzurum ve Bingöl istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler, mahsur kaldı.

Bu kişilerin kurtarılması için Erzurum Valiliği koordinesinde Karayolları, 112 Acil Servis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sabah saatlerine kadar yoğun çalışmalar yürütüldü.

Olumsuz hava koşullarına rağmen çoğunluğu Erzurum-Bingöl karayolunun Yaylasu mevkisinde bulunan araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, bu araçlardaki vatandaşların bir kısmını paletli ambulans ile Çat ilçe merkezine ulaştırdı.

Aynı mevkiden Çat ilçesi yönüne giden yolda mahsur kalan diğer kişiler de yolun paletli ambulans, Karayolları ve belediye ekiplerince açılmasıyla araçlarıyla ilçe merkezine geldi.

Halen bazı kişilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mahsur bulunduğu söz konusu yoldan kurtarılan yaklaşık 300 kişi ise Çat ilçesinde belediye ve kaymakamlığa ait misafirhanelerde konuk edildi.

Geceyi burada geçiren vatandaşlardan Bingöl yönüne gidecekler, bu yolun açılmasıyla ilçeden ayrıldı.

Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar da ekiplerce kurtarılarak Erzurum kent merkezine ulaştırıldı.

Ekiplerin söz konusu yolun halen kapalı olan Erzurum-Çat yönündeki hasarlı kazalara karışan bazı araçları çekme ve yol açma çalışmaları ise yoğun kar ve tipiye rağmen devam ediyor.

"Devletimiz mahsur kalanlar için seferber oldu"

Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 16.00 saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Çat-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, yolda mahsur kalanların kurtarılıp ilçede misafir edildiğini söyledi.

Erzurum Valiliği koordinesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, belediye, kara yolları, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden geceden sabaha kadar çalıştıklarını anlatan Kumbasar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yolların açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için yoğun çaba gösterdi. Yollar açılıyor ancak tipi ve kar dolayısıyla tekrar yol kapanıyor ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Dün 70-80 civarında araç Yaylasuyu Mahallesi civarında mahsur kaldı. O andan itibaren devletimizin bütün ekipleri seferber oldu."

Kumbasar, mesai mefhumu gözetmeden kar, tipi ve fırtına demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

"Mahsur kalan 300 vatandaşımızı gece misafir ettik"

Mahsur kalanları misafir ettiklerini aktaran Kumbasar, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam 300 civarında mahsur kalan vatandaşımızı gece misafir ettik, sıcak yemek ve çay ikramında bulunduk. Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılandı. Şu an itibarıyla Çat-Erzurum yolunun açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Ancak yoğun tipi çalışmalarımızı güçleştiriyor. Bu yol açılırsa vatandaşlarımızı gidecekleri istikamete göndereceğiz. "

Kumbasar, dün tipi nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığını ifade ederek, bu kazalarda can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

İlçeden Bingöl yönüne ulaşımın kontrollü olarak yapıldığını belirten Kumbasar, ilçeden Erzurum yönüne ulaşımı sağlayan yolda ise tipinin devam ettiğini ve yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Devletin bütün ekipleri bize yardımcı oldu"

İlçede misafir edilen vatandaşlardan Mustafa Orhan da Elazığ'dan Erzurum'a giderken Karlıova'daki kar yağışı nedeniyle 1 gün burada kaldığını anlatarak, "Dün akşam Çat'tan Erzurum'a doğru gidiyorduk, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfır olduğu için Yaylasuyu mevkisinde mahsur kaldık. Allah'a şükür ekipler bizi kurtardı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletin bütün ekipleri bize yardımcı oldu, kimse mağdur olmadı."

Orhan, mahsur kaldıkları alanda araçlarının karla kaplandığını ifade ederek, bazı yolcuların karla kaplanan aracın camından kurtarıldığına işaret etti.

Yolculardan Mehmet Güzelyurt da Bingöl'den İstanbul'a gitmek için yola çıktıklarını anlatarak, Erzurum yolunun fırtına ve tipiden kapalı olması nedeniyle Çat Belediyesince misafir edildiklerini söyledi.

Çat Belediyesi ekiplerine misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Güzelyurt, "2 gündür buradayız. İstanbul'a gitmemiz lazım. Ancak hava koşulları nedeniyle Erzurum'a gidemiyoruz. İnşallah en yakın zamanda gideriz." dedi.

Belediyenin misafir ettiği Iraklı yolcu İhsan Abdulcebbar ise Gürcistan'a gitmek için yola çıktıklarını ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gidemediklerini anlatarak, "Türk yetkililerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dünden itibaren yol kapalı olduğu için ailece burada kaldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA