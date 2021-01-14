Kar sözleri: Kar ile ilgili sözleri, en güzel kar sözleri! Karla ilgili sözler nelerdir? Kar manzaraları!

Yeni yılda kar yağmasıyla birlikte kar sözleri, kar mesajları, kar tanesi sözleri araştırılmaya başlandı. Karla ilgili sözler nelerdir, en iyi kar mesajları, kar sözleri nelerdir? Kar ile ilgili sözler, kar yağışı ile ilgili sözler, kar manzaraları resimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Birbirinden farklı, hiç bir yerde olmayan kar sözleri sizle

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KAR SÖZLERİ

- Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

- Lapa lapa yağan kar, yaşamsal bir hediyedir.

- Güzeldir bembeyaz, kar beyaz her şeyden arınmış gibi.

- Karda yürüyüp izini belli etmeyenler tam sizin havanız.

- Kışın dışarıda gezen kızlar için evde suda eriyen ilacı izleyen kızları üzdünüz beyler.

- Dışarıda kar havası, yürekte yangın

- Karlar yağarken üstümüze, elimi tut yürüyelim bir gece.

- Ben bana kendim için lazımım, Hatıram olsun sana şarkım, Lapa lapa kar yağsın, Manzaralarımı beyazlara boyayın... (Sagopa Kajmer)

- Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, nerde elin? (Nazım Hikmet Ran)

- Eline aldığın kar eriyorsa eğer sevgini gösterir. (S. Yaşar)

- Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

- Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması farketmez.

- En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

- Her yerde kar var, kalbim senin bu gece.

- Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

- Özlemim sanadır, varsın kar yağsın, daha yağsın. Seni arındırıncaya kadar. (Edip Cansever)

- Kar, yağmur taneleri gibidir. Sevmeyen onları kar olarak görür. C. Çelebi

- Karda ilk yürüyen olmanın kendini özel hissettiren bir yanı vardır. Carol Rifka Brunt

- Kar Tanrı'nın kirli dünyayı temiz gösterme şeklidir.

- İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

- Her yerde kar var, kalbim senin bu gece.

KARLA İLGİLİ SÖZLER

- Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat. Bu aralar hava güneşli bende.

- Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

- Anne! Ölüm, kar gibi yağsa da ayakuçlarına, ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

- Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadar da kuvvetlidir.

- Kar bütün çirkinlikleri örter..

- Lapa Iapa yağan kar, yaşamsaI bir hediyedir.

- Kar kristalleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

- Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

- Kar; karnı toka, sırtı peke cebinde harçlığı olana evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana zevktir.

- Hayat bana eriyen bir karın hayatını unutması gibi kendimi unutmayı öğretti. (William Alexander)

- Kar, bir çift eldiven ya da içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

KAR İLE İLGİLİ SÖZLER

- Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

- Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

- Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. (Oscar Wilde)

- Kar, üşüyen bir halk için asla romantik yağmaz.

- Bir kar tanesi olup yeniden özlemek baharı…

- Soğuk kaIpIer her zaman üşür kış yaz oIması farketmez.

- İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

- İnsan yağmur yağarken içeri kaçar, kat yağarken dışarı koşar.

- Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırakmak. (Mevlana)

- Kar, bir çift eldiven ya da içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

- Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

- Kar taneleri gibi yaşıyoruz şu sıra. Birbirimize değmeden ayrı ayrı eriyerek.

- Hava soğuyunca değiI, yüreği soğuyunca başIarmış insanın kışı. (EIif Şafak)

KAR TANESİ SÖZLERİ

- Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

- Kar, doğanın incisidir. Tüm zarafetiyIe misafir gibi geIir ve sessizce gider, vedası da zariftir.

- Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.

- Her yalnız, bir kar tanesi içten içe eriyen.

- Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

- Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

- İlk kara teşekkürler. Ne kadar yaşlansan da hala yeni kalan bir şeylerin olduğunu hatırlattığı için.

- Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna.

- Rabbim bu karda kışta, evi, barkı, yakacağı, yiyeceği, giyeceği, olmayanlara yardım etsin. Amin

- Kar taneleri doğadaki en kırılgan şeylerdendir. Ama bir araya geldiklerinde bakın neler yapabiliyorlar.

- Pencere önünde seyre dalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri. Radyoda içli bir şarkı çalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri.

- Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve saf olduğunu düşünün.

- Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur. J. Deny

- Sana olan sevgim kar taneleri kadar temiz ve zariftir.

- Her yalnız, bir kar tanesi içten içe eriyen.

- Kar taneleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

- Seveceksen kar tanesi gibi sev; öylesine temiz, öylesine sessiz.

- Sessizliğini bozma karın sesi seni alacaktır. Thmas V.

- Bir kar tanesi gibiydi sana bakmak gözbebeklerinde yaşatabilmek bu sevdayı

- Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

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