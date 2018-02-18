Kar Özlemini Buz Pistinde Giderdiler

HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince bir okulda kurulan buz pistinde çocuklar hem paten kaymayı öğrendi hem de kar düşmeyen kentte kara duydukları özlemi giderdi.

"Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla denize kıyısı olmayan şehirde yaz tatilinde çocukların yüzme öğrenmesi için il genelindeki okullarda yüzme havuzu kurulurken, kış mevsiminde de çocuklar için buz pisti yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesinde kurulan ve 19 Ocak'tan bu yana hizmet verilen buz pistinde çocuklar ve ailelerinden oluşan 11 bin 430 kişi ücretsiz patenle kaymanın keyfini çıkardı.

10 bini aşkın atkı, bere ve eldiven hediye edilen çocuklar, uzman eğitmenler ve sporcuların desteğiyle hem patenle kaymayı öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Çoğu ilk kez patenle kayan çocuklar, bu yıl kar düşmeyen kentte kara duydukları özlemi buz pistinde giderdi.

"İlk defa buz pisti görüyoruz"

Buz pistinde kaymaya gelen öğrencilerden Gonca Yılmaz, Mardin'de ilk kez buz pisti gördüklerini söyledi. "Sömestir tatili boyunca gelip kaydım. O kadar eğlenceliydi ki her gün gelmek istiyorum. Keşke hiç bitmese." diyen Yılmaz, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini, bu moralle derslerine daha çok çalışacaklarını belirtti.

Cihan Kılıç da ilk kez buz pistinde kaydığını anlatarak, çok güzel bir vakit geçirdiğini ifade etti.

Yazın havuzda yüzdüklerini, kışın da paten kayma imkanı bulduklarını aktaran Kılıç, "İnşallah devamı gelir. Mardin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Derslerimize daha çok motive oluyoruz." dedi.

Kandil Acu, ilk defa buz pateni yaptıkları için kendilerini şanslı gördüklerini aktardı. Çok eğlendiklerini ifade eden Acu, "Belediye her şeyi ayağımıza getiriyor. Eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Daha önce böyle etkinlikler yoktu. Hem eğleniyoruz hem derslerimize çalışıyoruz. Daha da güzel etkinliklerin yapılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ozan Emre Karaoğlu da bu yıl Mardin'e kar yağmadığını, buz pistinde kar havası yaşadıklarını aktardı.

"İlk kez buz pisti görüyoruz. Daha önce mahallede kayıyorduk ama pistte kaymadık. Buraya geldim ve hocalar sayesinde buz pistinde kaymayı öğrendim." ifadelerini kullanan Karaoğlu, bu etkinliklerin sürmesini diledi.

"Belediyemiz çok iyi çalışıyor"

Veli Meltem Yılmaz da yazın kurulan portatif havuzlar, kışın da buz pisti sayesinde çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini ve çok mutlu olduklarını vurguladı.

Kentte ilk kez böyle etkinlikler yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Deniz yoktu havuz geldi, kayak yapacak dağımız yoktu, buz pisti geldi. Belediyemiz çok iyi çalışıyor, çok memnunuz." şeklinde konuştu.