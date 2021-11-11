Kar fırtınası Çin'de hayatı felç etti! Ellerinde kürek arabalarını bulmaya çalıştılar
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'daki Tongliao şehrinde, 9 Kasım günü etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başlarken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Çin'de son 2 gündür devam eden kar fırtınası hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, metrelerce karın altında gömülü kalan araçlarını çıkarabilmek için uğraştı.
Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda karın bir kısmını temizleyerek araçlarını bulabildi. Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karın birçok yapının üzerini adeta bir örtü gibi örttüğü görüldü.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning Eyaleti'nin merkezi Shenyang'da yerel meteoroloji yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada, Pazar gününden bu yana devam eden bir kar fırtınasının, 1905'ten bu yana görülen en yüksek düzeyde kar yağışı getirdiğini söyledi.
Salı günü saat 08.00 itibarıyla kentte ortalama kar kalınlığı 51 mm'ye ulaştı. Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda yer alan eyalet düzeyinde çeşitli bölgelerin meteoroloji yetkilileri, geçen hafta sonundan bu yana şiddetli kar fırtınalarının kara ve hava trafiğini etkileyerek normal yaşamı aksattığına dair uyarılar yayınladı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin şehri, son soğuk hava ve kar fırtınalarına karşı, insanların normal hayatlarına devam etmesini sağlarken elektrik, gaz ve ısıtma tedariğini garanti altına almak için bir acil müdahale programı başlattı. Çin, kuzey bölgelerinde hasara yol açan ve normal yaşamı sekteye uğratan güçlü kar fırtınasıyla mücadele etmeye kararlı. Pazar günü başlayan kar fırtınası rekor düzeyde kar yağışı getirdi.