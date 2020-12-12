"Kaplancık Kanyonu" keşfedilmeyi bekliyor

"Kaplancık Kanyonu" keşfedilmeyi bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan ve Vezirköprü ilçesine 23 km uzaklıktaki "Kaplancık Kanyonu", keşfedilmeyi bekliyor.

Yine Altınkaya Baraj Gölü zerinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nun uzantısı olan ikinci büyük kanyon konumundaki Kaplancık Kanyonu, Şahinkaya Kanyonu'na yarım saat mesafe uzaklıkta. Henüz çok tanınmayan kanyonda sarp kayalıklar arasından geçerek Kayalı Boğazı kanyonuna doğru yol alıyor. 2 km uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde bulunan Kaplancık Kanyonu'nda Roma dönemine ait kalıntılar ve bir de bedesten bulunuyor. Kanyon içindeki bedestene sadece tekne ile gidilebiliyor. Köylüler tarafından önceleri dere yatağından kayaya oyulmuş merdivenlerle çıkışın sağlandığı ifade edilerek Roma Çağı seramiği kalıntılarına rastlanıyor. Köylülerce son yıllarda definecilerin bölgede kazı yaparak bedesteni tahrip ettiği belirtildi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek Kaplancık Kanyonu'nda adrenalin tutkunları da bu bölgede kano/dragon, yamaç paraşütü, kitesurf, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı ekstrem sporlara yönelik etkinliklere elverişli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT PALA