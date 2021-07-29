Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
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Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu

Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu başladı.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek yaz tatillerini ana vatanda  geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, 40 dereceyi bulan sıcakta ana vatandan ayrılmanın burukluğu içerisinde yola koyuldu.

Türkiye'de tatil yapan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek çıkış için sıra beklerken uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havanın da etkisiyle zorlanan gurbetçiler, ana vatandan ayrılmanın burukluğu içerisinde Avrupa dönüşüne başladı.

'BURUKLUK VAR HEP DÖNÜŞTE'Yaz tatilini memleketi Ordu'da geçiren ve 41 yıldır yaşadığı Almanya'nın Berlin şehrine dönmek için Kapıkule'ye gelen Uğur Evci, ister istemez içlerinde bir hüzün olduğunu belirtti. Evci, "Yolculuğumuz başladı. Tatilimiz çok güzel geçti. Tek sıkıntımız sınırlarda beklemek. İçimde bir burukluk var hep dönüşte. Gelirken bir hevesle geliyoruz. O sevinç hiçbir şeye değişilmez. Dönüşte de bir hüzün oluyor ister istemez. Artık çıkış zamanı yaklaştı, bundan sonra 2 bin kilometre yolumuz var" dedi.'GİRİŞTE HAVALARA UÇUYORSUN, ÇIKARKEN BURUK GİDİYORSUN'Memleketi Erzurum'da tatil yapmasının ardından Almanya'ya giden Abdurrahman Güngör de, Türkiye'nin değerinin bilinmesini istedi. Güngör, "Tatilimiz çok güzeldi. Ufak bir tatil yaptık ve sonra memlekete gittik. Erzurum'a gittik kurban kestik. Şimdi Almanya'ya geri dönüyoruz. Memleketimiz çok güzel, Türkiye'nin değeri bilinsin. Kapıkule'den çıktıktan sonra insan o kadar üzülüyor ki, girişte havalara uçuyorsun, çıkarken buruk gidiyorsun" diye konuştu.'ÇOK ÜZÜLÜYORUM, TÜRKİYE'DEN AYRILDIĞIM İÇİN'Babasıyla birlikte dönüş yolculuğu yapan Melda Güngör de, "Tatilimiz çok güzeldi. Erzurum'a gittik, tatil yaptık. Çok özlemişiz memleketimizi. Geçen sene koronadan dolayı gelememiştik. Çok üzülüyorum Türkiye'den ayrıldığım için. İnşallah seneye tekrar geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatilini Antalya'da geçiren ve Almanya'nın Köln şehrine dönüş yolculuğu yapan Gülay Özkan da, dönüş yolunun hiç bitmemesini istediklerini kaydetti. Özkan, "Kaş'ta kendi evimiz var, insanlardan uzak durduk, sakin yerleri seçtik. Şimdi Kapıkule'ye geldik, çok üzülüyoruz döndüğümüz için. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Onun için de üzülüyoruz. Giderken şu yol hiç bitmesin istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu
Kapıkule'de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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