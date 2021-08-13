Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Bursa'dan Almanya'ya giden Onur Güler, AA muhabirine, memleketinde ailece çok güzel bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Dönüş yolunun kalabalık olduğunu belirten Güler, "Almanya'ya gidene kadar geçtiğimiz ülkelerin sınır kapılarında bekletiliyoruz. Kalabalığı görüyorsunuz. Bizim sınır kapılarımız çok güzel çalışıyor. 5 kapı var, 5'i de çalışıyor ama diğer ülkelerdeki kapılar yavaş çalıştığı için bu tarafta da yığılma olabiliyor." dedi.

Güler, dönüş yolculuğunun hüzünlü ve buruk olduğunu dile getirdi.

Belçika'ya dönen Ramazan Can da tatilini ailece Bingöl'de geçirdiğini anlattı.

Memleket hasretini gidermek için 10 bin kilometre yol geldiklerini ve şimdi dönüş yolunda olduklarını söyleyen Can, "Annemizi, babamızı, dost ve akrabaları ziyaret ettik. Bana sorsalar 'En zor duygu nedir?' diye, 'Gurbetlik' derim. Buradan sevdiklerinizi arkada bırakıp gidiyorsunuz. 38 yıldır gurbetteyiz." diye konuştu.

Gurbetçi Rıfat Sancak da hüzünlü dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, "Tatilimiz çok güzel geçti. Kuşadası'nda tatil yaptık. Dinlendik ama dönüş yolunda yorulacağız şimdi. Ülkemize gelirken kendimizi çok iyi hissediyoruz, dönüşte ise ağlayacağımız geliyor, üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya giden Hüseyin Kanat, dönüş yolculuğunun stresli geçtiğini, bir dahaki tatilde Türkiye'ye uçakla gelmek istediğini kaydetti.

Gurbetçilere zeytin ikram edildi

Kapıkule Sınır Kapısı önünde bir firma, araçlarında bekleyen gurbetçilere zeytin ikram etti.

Firmanın genel koordinatörü Ali Harun Meldan, gurbetçilere paketlenmiş zeytin vererek hayırlı yolculuklar diledi.

Meldan, gurbetçilere "Güle güle" demek için sınır kapısına geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerimiz bu ürünleri yurt dışında yıllarca bulamadılar. Ürünlerimizi dünyanın 23 ülkesine ihraç ederek onların bizim ürünlerimizi rahat bulabilmelerini sağladık. Ayrıca zeytin bizim kahvaltı kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Zeytin ve peynir gibi ürünler sofranın olmazsa olmazı. İyi zeytin her zaman aranıyor, biz de müşterilerimize kaliteli zeytin sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: '(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum.'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:08:37. #1.16#

title