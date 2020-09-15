Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok ABD'li bilim insanları yeni tip koronavirüs pandemisi ile birlikte yeni normallerden biri haline gelen restoran, okul, hastane AVM'lerin önünde ateş ölçme faaliyetlerinin hastalığa karşı koruma sağlamada bir faydası olmadığını söyledi.

Ateş ölçümleri, birçok ülkede ve spor salonlarından giyim mağazalarına kadar birçok yerde gündelik yaşamın bir parçası haline geliyor. Bu uygulamayla ilgili değerlendirmede bulunan ABD'li bilim insanları ateş ölçmenin koronavirüsü engellemede bir anlamının olmadığını söyledi.

Bilim insanları, ateş kontolünün yalnızca hastalığı ağır semptomlarla geçiren kişileri tespit ettiğini, ancak semptomları olmayan ya da hastalığın ilk aşamasında bulunan kişileri ıskaladığını ve bulaş riskinin yüksek olduğu restoran ve AVM gibi ortamlarda gerçek olmayan bir güvenlik algısı yarattığını belirtti.

ATEŞİN 38 DERECENİN ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

Koronavirüs pandemisinin dünyanı gündemine oturduğu Mart ayından bu yana hastanelerin, ofis binalarının ve üretim tesislerinin girişlerinde corona virüsle enfekte olan yüksek ateşe sahip insanları tespit etmek için termometre silahlarıyla donanmış yeni bir kapı bekçisi kadrosu ortaya çıktı. Bu kapsamda insanların herhangi bir restoranın iç mekanında yiyebilmek, ofisine girebilmek ya da AVM'den alışveriş yapabilmesi için ateşinin 38 derece altında olması gerekiyor.

Pandeminin başlangıcından itibaren ateş kontrol etme uygulamaları giderek daha yaygın hale geldi ve kızılötesi temassız termometreler ve vücut ısısı tarayıcılarının satışlarında, etkili olduklarına dair bilimsel kanıtlar bulunmasa da artışa neden oldu.

ENFEKTE OLANLARIN RESTORANDA YEMEK YEMİŞ OLMA İHTİMALİ İKİ KAT DAHA YÜKSEK

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19 hastalarınıniki hafta içinde bir restoranda yemek yemiş olma olasılığının diğerlerinden iki kat fazla olduğu bulundu. Bununla birlikte çalışmada, çoğu uzmanın daha tehlikeli olduğunu düşündüğü kapalı ortamda yemek yeme ile açık havada yemek yeme arasında risk açısından bir fark olmadığı belirtildi.

"GİRİŞ NOKTALARINDA ATEŞ ÖLÇMEK TİYATRODAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Uzmanlar corona virüsün yayılmasını engellemek için etkili önlemler olarak maskeleri ve sosyal mesafeyi onayladı, ancak birçok araştırmacı ateş kontrolünün anlamsız olduğunu belirtti. Giriş noktalarında vücut ısısını ölçmenin tiyatrodan başka bir şey olmadığını belirten araştırmacılar, bunun Covid-19'la enfekte olan pek çok insanı es geçtiğini açıkladı.

ATEŞİ OLMAYAN ANCAK KOVİD-19'LA ENFEKTE OLAN PEK ÇOK KİŞİ ES GEÇİLİYOR

Sıcaklık kontrolleri ciddi şekilde hasta olan kişileri belirleyebiliyor, ancak bu durumdaki insanlar zaten çok fazla sosyalleşebilecek ya da dışarıda yemek yiyebilecek zindeliğe sahip olmuyor.Bununla birlikte giderek artan sayıda kanıt, corona virüsün bar, restoran, AVM gibi kalabalık yerlerde ateş ve öksürük gibi belirgin semptomları olmayan kişiler tarafından yayıldığını gösteriyor.

SAHTE GÜVENLİK ALGISI YARATILIYOR

Öte yandan araştırmacılar, kapıda ateş ölçümünün yapıldığı yerlerde sanki o mekanın tamamen güvenli bir yermiş gibi sahta bir güvenlik algısı yaratıığını belirtti. Girişinde ateşin ölçüldüğü restoranlarda yemek yiyen insanların birçoğunda Covid-19'a saptandığı belirtilsi.

Öte yandan CDC, bu haftanın başında, Mayıs ayında işverenlere işçilerinin her gün ateşinin ölçmesini tavsiye eden önerisini geri çekti ve ABD'ye gelen uluslararası yolcular için 14 Eylül'den itibaren havaalanlarında ateşinin kontrol edilmeyeceğini açıkladı.