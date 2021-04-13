Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarının yeniden yargılanmasına başlandı

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarının yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarının yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme ara kararında sanıklardan Mehmet Özdemir hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında açılan davada yerel mahkeme, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapisle cezalandırılmasına karar verirken, eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir'in ise beraat etmesine hükmetmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne hakkında verilen kararı bozarak, Türköne'nin tahliyesine karar vermişti. Yargıtay, sanıklar hakkında verilen hükümleri eksik inceleme nedeniyle bozmuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay hazır bulundu. Duruşmaya sanık Mehmet Özdemir ise katılmadı.

Yargıtay'ın bozma ilamına karşı savunma yapan Mümtazer Türköne, "Daha önce aldığım hüküm örgüt üyeliğiydi. Şimdi ise örgüte yardım. Ben örgüte ne yardım ettim, ne de üye oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Şahin Alpay, "Yargıtay bozmasına uyulmasını talep ediyorum. Herhangi bir suç işlemedim" şeklinde savunma yaptı.

Bir diğer sanık Ali Bulaç ise örgüte yardım suçlamasını reddettiğini söyleyerek, "Ben bu yapıya yardımda bulunmadım. Ben 55 yıldır yazarlık yapıyorum. Ben suçsuzum. Bu yaşımda hapis yattım ama bundan şikayetçi değilim. Günahlarımın bedeli olarak sayıyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Özdemir hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme gazeteci Hüseyin Gülerce'nin tanık olarak dinlenilmesine de hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı