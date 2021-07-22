Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir bölümü Türkiye'nin desteğiyle açılan Kapalı Maraş'ın bir bölümünün daha açılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Tartışmalarla ilgili ABD'den sonra görüş bildiren ülkelerden biri de Rusya oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgenin statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemediklerini söyledi. Zaharova, böyle bir adımın endişe yaratacağını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde, daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan Kapalı Maraş'ın yeni bir bölümünün daha açılacağı bilgisini vermesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Başta Kıbrıs Rus Kesimi olmak üzere Amerika, İngiltere ve Yunanistan, "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Tartışmalarla ilgili görüş bildiren son ülke Rusya oldu. Rusya da ABD gibi bölgenin statüsünün değiştirilmesinin endişe yaratacağına vurgu yaptı.

"HUKUK ÇERÇEVESİ TEMELİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili 'Eskiden beri olduğu gibi, Kıbrıs sorununun, belirlenmiş olan uluslararası hukuk çerçevesi temelinde çözümlenmesini desteklediklerini' dile getirdi.

"ENDİŞE YARATMAMASI BEKLENEMEZ"

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Kapalı Maraş'ın statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmamasının beklenmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve kapalı Maraş bölgesiyle ilişkili durumu yakından izliyoruz. Söz konusu bölgenin statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmaması beklenemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak biçimde gerçekleştirilen ve müzakereleri yeniden başlatılmasını zorlaştıran tek taraflı eylemlerin tamamını kabul edilemez buluyoruz" dedi.

"ÇÖZÜMÜ, HALKLARIN KENDİSİ BULMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın konuyla ilgili açıklamasının devamı şu şekilde:

Mevcut müzakereler ya da çözüm modeli üstünde tek taraflı yeni düzenlemeler yapılması fikrini desteklemiyoruz. Nihai çözümün, dışarıdan baskı olmadan ya da hazırlanmış formüller dayatılmadan halkların kendisi tarafından bulunması gerektiğine inanıyoruz. Söz konusu görüşlerimizi, hiçbir istisna olmaksızın tüm partnerlerimize iletiyoruz.

"RUSYA, BARIŞ GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR"

Zaharova Kıbrıs'taki barış gücü misyonuna ilişkinse, "Rusya Federasyonu, gereksinim duyulan istikrar kazandırıcı rolünü düşünerek, Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs'ta barışın desteklenmesi adına yürüttüğü eylemleri hep desteklemektedir" açıklamasını yaptı.

"UZLAŞI ATMOSFERİ SAĞLANMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş konusunda nasıl uzlaşı sağlanabileceği sorusu üstüneyse, "Kıbrıs sorununun nihai çözümü için halklar arasında görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılmasının, Maraş konusunda da uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak atmosferin oluşmasına olanak vereceğine inanıyoruz" dedi.

ABD "KABUL EDİLEMEZ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Kapalı Maraş tartışmalarına ilişkin ABD cephesinden de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, önceki gün ABD senatosunda gerçekleştirilen Türkiye oturumunda konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Nuland, Maraş'ın açılmasına ilişkin kararın "provokatif" ve "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü. Nuland, "kararın geri alınmasını Türk yetkililere aktardığını" söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Kıbrıs'ta 20 Temmuz'da katıldığı programların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, "Müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmesinin de zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca, 1974'teki Kıbrıs Barış harekatı sonrası 'hayalet kent' görünümüne kavuşan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının da yeniden yerleşime açılacağını duyurmuştu. Erdoğan, 81 ildeki AKP teşkilatıyla bayramlaşma programına dün video konferans yöntemiyle katılarak Kıbrıs'a değinmişti.