Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün

- Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün İzmir'den gelerek Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde göreve başlayan Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, kıl dönmesi ameliyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

- Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün

DENİZLİ - İzmir'den gelerek Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde göreve başlayan Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, kıl dönmesi ameliyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Cebelli, "Kıl dönmesini kapalı ameliyat ile yaptığımız hastalar aynı gün taburcu olup, normal yaşamlarına dönebiliyorlar" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, kıl dönmesinin oluşmasıyla birlikte karşılaşılan durum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kıl dönmesinin genç erkeklerde görüldüğünün bilgisini veren Op. Dr. Cebelli, özellikle masa başında çalışmanın kıl dönmesi riskini arttırdığını belirterek, "Kıl dönmesi, bel ve kuyruk kesimi bölgesindeki kılların dökülmesi ve tekrar cilt altında yuva yapması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kıl dönmesi olarak biliniyor ama biz bunu kıl yuvası olarak da adlandırabiliriz. Kıl dönmesi daha çok genç erkeklerde görülür ve 20 ile 40'lı yaşlarda ortaya çıkar. Kıl dönmesinin nedenlerinden bahsedecek olursak, özellikle ofiste masa başında çalışanlarda, ortaya çıkar. Aşırı kilolu olmak, terlemek de kıl dönmesinin nedenleri arasındadır. Kıl dönmesi kuyruk sokumu bölgesinde oluşur ve kötü kokulu akıntıyla fark edilebilir. Gözden uzak bir bölge olduğu için hastalar bazen fark etmeyebiliyorlar ve genelde şişlik, ağrı, kötü koku gibi şikayetler artınca bize başvuruyorlar. Birçok hastalıkta olduğu gibi kıl dönmesinde de erken fark edilip tedavi edilmesi önem arz etmektedir" dedi.

"Açık ameliyatta hastanın yaklaşık 1 ay kadar günlük yaşam konforunu bozan durumlar olabiliyor"

Kapalı yöntemle yapılan kıl dönmesi ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Cebelli, "Bu bahsettiğimiz kıl yuvasında zamanla kılların üzerinde oluşan mikroorganizmalar, kapalı ortama girince enfekte oluyor ve apseye dönüşüyor. Apse olduğu dönemde bunun ilaç ile kurutulması gerekir. İlaç tedavisi tamamlandıktan sonra kapalı ya da açık ameliyat öneriyoruz. Her iki ameliyatı da yapmak mümkün fakat ben özellikle kapalı ameliyatı uyguluyorum. Açık ameliyatta deri, deri altı kemiğe kadar o bölge çıkarıldığı için ciddi bir doku kaybı oluyor. O bölge sürekli hareket eden bir bölge olduğundan dolayı yürürken, otururken, kalkarken sürekli hareket halinde olunduğu için açık ameliyat yapıldıktan sonra dikişlerde açılma olabiliyor. Açık ameliyatta hastanın ameliyattan sonra oturmasına, kalkmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla kıpırdamaması gerekebiliyor. Hastanın 1 ay kadar günlük yaşam konforunu bozan kısıtlamalar olabiliyor. Kapalı kıl dönmesi (lazer veya Fenol) ameliyatı ise iş güç kaybını da engelliyor. Kapalı ameliyatı lokalle yapıyoruz ve aynı gün hasta taburcu olup normal hayatına dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat