Kapadokya'yı mayısta 61 bin 634 turist gezdi
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Kapadokya'yı mayısta 61 bin 634 turist gezdi

Kapadokya'yı mayısta 61 bin 634 turist gezdi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki yer altı şehri, müze ve ören yerlerini geçen ay 61 bin 634 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki yer altı şehri, müze ve ören yerlerini geçen ay 61 bin 634 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazalı açıklamaya göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastır, şapel, kilise ve yer altı yerleşim merkezleri dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mayıs ayında, 17 turistik alanı toplam 61 bin 634 turist ziyaret etti. En çok ziyaret, 17 bin 774 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ni 17 bin 747, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 11 bin 571 turist gezdi. Ziyaretlerin 23 bin 36'sı, müze kartla yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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