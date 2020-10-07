Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı

KAPADOKYA'nın incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, pandemide yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan günümüze kadar 62 bin turisti ağırladı.

KAPADOKYA'nın incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, pandemide yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan günümüze kadar 62 bin turisti ağırladı. Vadinin girişinde kafe işleten Nafiz Köksal, "Türkiye'nin 81 ilinden Ihlara Vadisine gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah üzerinde bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne uğramadan geçmiyor. Pandemi döneminde tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle yürüyüş yapılıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçi çeken 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.

'BU RAKAMLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'Pandemi sürecinde bir süre, sessiz kalan vadinin yeni normalleşme adımlarının ardından tekrar eski neşesine kavuşmaya başladığını anlatan Ihlara Vadisi girişinde kafe işletmecisi Nafiz Köksal, "Pandemi döneminden bir işletmeci olarak bir beklentim yoktu. Ama beklentimizin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri ile Rusya'dan turistler gelmeye başladı. Bunun yanında yaz döneminde yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin 81 ilinden Ihlara Vadisi'ne gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra da daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.İstanbul'dan Ihlara'yı ziyarete gelen Filiz Çakıcı, "20 yıl önce de Kapadokya bölgesine ve vadiye turla gelmiştim. Şimdi ise eşimle beraber gelmek nasip oldu. Ihlara Vadisi inanılmaz güzel bir yer. Herkesin gerçekten mutlaka ölmeden önce, kesinlikle görmesi gereken bir yer. Hem tarihe hem de doğasıyla, iklimiyle muhteşem bir vadi. Burayı gerçekten çok beğendim ve hayran kaldım" diye konuştu.

Eşi Nazım Çakıcı ise "Aksaray ili içinde bulunan Ihlara Vadisi milattan sonra 9,10 ve 11'inci yüzyılda kurulmuş olan kiliseleriyle doğa harikası bir yer. Vadi içi yemyeşil ve çok güzel yürüyüş parkurları var. Melendiz çayı kenarında su ve kuş sesleri arasında doğayla baş başa kalarak gezinti yapmak çok güzel bir duydu. Ben Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın burayı mutlaka ziyaret etmeleri isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ