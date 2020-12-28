Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Görkündere Vadisi'nde, peribacasına bitişik kahvaltı salonu olarak hizmet veren iş yeri, İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

İş yerinin Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olduğu öğrenildi.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 200'den fazla yapının yıkım işlemi tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan