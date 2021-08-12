Kapadokya'da 7 ayda balon turuna 138 bin 225 turist katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da 7 ayda balon turuna 138 bin 225 turist katıldı

Kapadokya'da 7 ayda balon turuna 138 bin 225 turist katıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Konuklarına, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yer aldığı eşsiz manzaralar sunan Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarına bu yılın ocak-temmuz döneminde 138 bin 225 yerli ve yabancı turist katıldı.

Konuklarına, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yer aldığı eşsiz manzaralar sunan Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarına bu yılın ocak-temmuz döneminde 138 bin 225 yerli ve yabancı turist katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin başladığı 2020 yılı boyunca, sıcak hava balon turuna Kapadokya'da 120 bin 917 kişi katılırken, bu yılın 7 ayında ise 138 bin 225 turist peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla geçen yıl 17 Mart-23 Ağustos tarihleri sıcak hava balon turu yapılamamıştı.

AA muhabirinin, SHGM verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın büyük bölümünde uçuş yapılabilen bölgede, ocak-temmuz döneminde, uygun hava koşullarının olduğu 111 günde 7 bin 646 uçuş gerçekleştirildi.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu turlarına, ocakta 8 bin 289, şubatta 11 bin 265, martta 18 bin 363, nisanda 12 bin 627, mayısta 8 bin 528, haziranda 31 bin 421, temmuzda ise 47 bin 732 turist katıldı.

"Kapadokya, dünyada ticari balonculuğunun başkenti"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, geçen yıl sıcak hava balon turlarının bazı aylar düzenlenmediğini, 2021'in ise turizm açısından toparlanma yılı olduğunu belirtti.

Özellikle yılın ilk yarısında rüzgar ve yağış gibi olumsuz hava koşullarının balon turlarının yapılmasını engellemesine rağmen etkinliğin gerçekleştirildiği günlerde çok sayıda balonun gökyüzüne yükseldiğini aktaran Dinler, şöyle konuştu:

"2020 tüm dünyada olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. 2021, aşı çalışmalarının da başlamasıyla toparlanma yılı oldu. Özellikle yaz döneminde ABD ve Meksikalı turistlerin artan etkisiyle daha yoğun uçuşlar yapmaya başladık. Kurban Bayramı tatiliyle de temmuz ayındaki yoğunluk beklentimizin üstünde gerçekleşti. Umarız bu yükseliş oranı, ağustos, eylül ve ekim aylarında da devam eder."

Dinler, Kapadokya'nın balon turlarındaki önemine vurgu yaparak, "Kapadokya, dünyada ticari balonculuğunun başkenti. Ticari balonculuğun oluşması için gereken tüm parametreler Kapadokya'da var. Yeterli uçulabilir gün sayısı, yolcunun tura katıldığında eşsiz coğrafi güzellikler ve fiziksel şartlar ve yolcu potansiyeli bölgede mevcut." ifadesini kullandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

POLİSİ TURİST SANAN TAKSİCİ TAKSİM'DEN ŞİŞLİ'YE 500 LİRA İSTEDİ
POLİSİ TURİST SANAN TAKSİCİ TAKSİM'DEN ŞİŞLİ'YE 500 LİRA İSTEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Muslera Lionel Messi Burak Yılmaz Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da 7 ayda balon turuna 138 bin 225 turist katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:12:52. #1.16#

title