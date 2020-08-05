Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler

Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, kanyonda piknik yapan vatandaşlar çöplerini arkalarında bırakarak gitti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde yer alan kanyonda piknik...

05.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:40

Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, kanyonda piknik yapan vatandaşlar çöplerini arkalarında bırakarak gitti

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde yer alan kanyonda piknik yapan vatandaşlar, çöplerini geride bırakarak gitti. Vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle kanyon çöplük alanına döndü.

Konarı köyünde yer alan ve Orman İşletme Müdürlüğü uhdesinde bulunan doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan kanyona piknik yapmaya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecek, plastik poşet, maske, pet ve cam şişe gibi birçok maddeyi çevreye attı. Piknik yapan ve suya girerek serinleyen vatandaşların bıraktıkları çöpler nedeniyle kanyon çöplük alanına döndü.

Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan pisliğe bir türlü engel olamadıklarını söyledi.

Alanın her yerine uyarı levhaları astıklarını ifade eden Özşen, "Kanyonumuz çok güzel bir yerde. Safranbolu'ya 10 kilometrelik mesafedeyiz. Yörük köyü ile komşuyuz, gelen giden üniversite öğrencileri had safhada, kamp yapanlar var, coğrafi yapı olarak güzel yerdeyiz. Ama ne yazık ki, gelen vatandaşlarımız gelirken ne güzel her şeylerini getiriyorlar, yemeye, içmeye ama giderken bunları çöp poşetlerine koyup alıp giden yok. Biz oraya uyarı levhaları da koyduk. Ne yaptıysak fayda etmedi, yıktılar, kırdılar. Çöp kovalarını atış poligonu yaptılar, masalar koyduk, masaları suyun içerisine koymuşlar. Ne yaptıysak muhtarlık olarak başarı elde edemedik. Muhtarlık olarak kiralamıştık mesire alanıydı. Daha sonra Özel İdare 'Biz yapacağız' diyerek onlar aldı. Belli bir zaman onlarda kaldı, onlarda bu şikayetlerde sonra bıraktı. Orman İşletmesi mesire alanından çıkardı. Sahipsiz bir durumda, biz yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Buranın sahiplerinin burayı gelip bir görmelerini istiyoruz" dedi.

Yaz aylarında her türlü başvuruyu yaptıklarını aktaran Özşen, şunları kaydetti:

"Gelir getirmediği için mi yetkililer buraya bakmıyor bilmiyoruz. Çöpleri daha önce İl Özel İdaresi alıyordu. Son zamanlarda tekrar almaya başladı ama içeri kadar giremiyor. Çöp kovasının olduğu yerden alıyor. Araçlardan yanaşamıyor. Daha ileride bırakıyorlar. Gelen personele 'ileriden al' desen adamın bir gününü alıyor. Zaten köylere yetişemiyor. Buraya Safranbolu Orman İşletmesi bir şekilde bakması gerekiyor, sahibi onlar. Yerin sahibi kimse o ilgilenecek. Sahibi olmadığın yere de çok fazla müdahale edemiyorsun."

Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Magazin
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu
Magazin Seda Sayan Gupse Özay Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:56:33. #1.15#
title