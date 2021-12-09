Kanye West ve Drake, popüler yayın platformu Twitch'te konser verecek

Drake ve Kanye, federal hapishanede birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırılan Gangster Disciples'in kurucu ortağının serbest bırakılmasını savundukları için farkındalık oluşturmak adına Aralık ayında Los Angeles'taki Coliseum'da #FreeLarryHoover adıyla yardım konseri düzenleyecekler. Düzenlenen bu konser Twitch'te AmazonMusic kanalında canlı olarak yayınlanacak.

KONSERİ TWITCH'TE CANLI YAYINLANACAK

Dünyanın en çok ses getiren sanatçıları arasında yer alan Kanye West ve Drake, arasında geçen tartışmalardan uzaklaşarak düzenledikleri konseri milyonlarca izleyiciye ulaşması adına Twitch ve Amazon Prime uygulamasından canlı yayınlayacak.

"BU ETKİNLİK DAVAMIZA FARKINDALIK GETİRECEK"

Kanye West konser ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğin sadece davamıza farkındalık getirmekle kalmayıp, aynı zamanda fiyatımızı bir kenara bırakıp bir araya geldiğimizde ne kadar başarılı olabileceğimizi her yerdeki insanlara kanıtlayacağına inanıyorum." Sözlerine yer verdi.

KONSER 10 ARALIK TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

Kanye'nin konuk olarak çağırdığı Drake ile düzenleyeceği #FreeLarrryHoover konseri, 10 Aralık Cuma günü erken saatlerde gerçekleşecek. Konser, Amazon Prime ve Twitch'te TSİ 07:00'de başlayacaktır, iki saat sürecek konser 09:00'da sona erecek.

240'DAN FAZLA ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

AmazonMusic Twitch kanalı, konseri canlı izleme şansına sahip olamayanlar için Twitch platformundan ve Amazon Prime uygulamasından 240'ın üzerinde ülkeden canlı olarak izlenebilecek.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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