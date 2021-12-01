Diziseverlerin merakla beklediği Kanunsuz Topraklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, Kanunsuz Topraklar bölüm bugün mü, Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…

Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 9. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, Kanunsuz Topraklar 9. bölüm bugün var mı, Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kanunsuz Topraklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, Kanunsuz Topraklar bölüm bugün mü, Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Malik Paşazade, jandarmalara teslim olmuştur. Olanları anlatmak için Davut'a koşar Gülfem, ama gördüğü manzara karşısında yıkılır. Ali Gelik'se Maden Mahallesi'nde yaşadığı hezimetin kuyruk acısını Celal ve Fatma Ana'ya eziyet ederek çıkartmaya çalışmaktadır. Ama önce Gülfem dikilir Ali Gelik'in karşısına ve içindeki bütün nefreti kusar… 'Sen annesinin bile sevmediği bir evlatsın!" - Bu laf ve yediği tokat kulaklarından silinmez Ali Gelik'in. Paramparça olmuştur. Soluğu Bolu'da annesinin yanında alır. Böylece onun bu acımasız karakterinin altında yatan gerçekler, acılarla geçen çocukluğu çıkar su yüzüne. Malik Bey'in yokluğunda madenin başına geçen Gülfem'se çok zor şartlarda çalışmaya devam eden madenciler tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama Davut vardır yanında. Onu yalnız bırakmayacak, yaşadığı her zorlukta düşmemesi için elinden tutacaktır. Paşazade Madenciliğin zor günler yaşadığını öğrenen ve onu haince ele geçirmeye çalışan Ali Gelik'e karşı omuz omuza, nefes nefese savaşacaktır iki aşık…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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