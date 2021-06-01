Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!

Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşte üzen gelişmenin ayrıntıları...

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı.

Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ümit Berber'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dizi setinde çalışan görevlilerin ifadelerine başvuruldu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek. Kanunsuz Topraklar oyuncuları Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak. Dizi de Zonguldak'ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Malik beyin madeninde işçi olarak çalışan Davut'un arasındaki imkansız aşk anlatılacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul'da çekilecek ancak hikaye Zonguldak'ta geçecek. Kısacası Kanunsuz Topraklar'da 1940'lı yıllarda Zonguldak'ta maden işçileri ve maden patronunun mücadelesi Gülfem ve Davut'un aşk hikayesi ile harmanlanıyor.

Kanunsuz Topraklar Gülfem (Esra Bilgiç)

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm!

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Roland Garros Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde şok ölüm! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:31:09. #1.16#

title