Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı
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Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 'Artık biraz da böyle' diyerek son halini paylaştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bir süreden bu yana yakalandığı göğüs kanseriyle mücadelesine devam eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, Instagram hesabından son halini paylaştı.

Şu sıralar final yapmaya hazırlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırdığı dönem, kansere yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu Canan Ergüder, hızlıca tedavi sürecine girmişti. Saçlarında az da olsa dökülme olan ünlü sanatçının geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğraftaki görüntüsü, hayranlarında da sevince neden oldu.

YENİ POZUNU PAYLAŞTI

Güzel oyuncu Instagram hesabından "Artık biraz da böyle" notuyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüder'in fotoğrafının altına başta arkadaşları olmak üzere hayranlarından mesaj yağdı. Çok sayıda arkadaşı ve hayranı, fotoğrafın altına "Harika olmuşsun", "Yüzünde güller açıyor", "Her geçen gün güzelleşiyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Canan Ergüder'im sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 'Artık biraz da böyle' diyerek son halini paylaştı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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