Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Tuğba hemşirenin, daha önce kanseri yenerek hastanedeki görevine geri döndüğü öğrenildi.

Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
29.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:25

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden 35 yaşındaki Tuğba Kuşdemir yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Hemşire Tuğba Kuşdemir'in tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tanısıyla 30 gündür hastanede tedavi altında bulunduğu, son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde yattığı belirtildi.

Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tuğba Kuşdemir

DAHA ÖNCE KANSERİ YENEREK GÖREVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Daha önce kanser tedavisi de gören ve bu hastalığı yenerek hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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