Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden başarılı oyuncu Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren Ergüder, son halini Instagram hesabından paylaşarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan evli ve bir çocuk annesi başarılı oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

"BEN İYİYİM, SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Tedavi gördüğü için saçlarını kısacık kestiren Canan Ergüder, paylaşımına "Soranınız çok. Küçük bir updat vereyim dedim. 3. Kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" notunu düştü.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi

KANSER TEŞHİSİNDEN SONRA AMELİYAT OLDU

Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkınca 6 Nisan'da Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Canan Ergüder, "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım... Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum.

Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara dizi ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım a çok teşekkür ederim" demişti.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi

BAŞROL OYNADIĞI DİZİYE VEDA ETTİ

Tedavisi ve işini bir süre aynı anda yürüten oyuncu, Menajerimi Ara'nın 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 35. bölümünde diziye veda etmişti.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti
Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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