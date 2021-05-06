Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden başarılı oyuncu Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren Ergüder, son halini Instagram hesabından paylaşarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan evli ve bir çocuk annesi başarılı oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

"BEN İYİYİM, SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Tedavi gördüğü için saçlarını kısacık kestiren Canan Ergüder, paylaşımına "Soranınız çok. Küçük bir updat vereyim dedim. 3. Kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" notunu düştü.

KANSER TEŞHİSİNDEN SONRA AMELİYAT OLDU

Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkınca 6 Nisan'da Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Canan Ergüder, "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım... Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum.

Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara dizi ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım a çok teşekkür ederim" demişti.

BAŞROL OYNADIĞI DİZİYE VEDA ETTİ

Tedavisi ve işini bir süre aynı anda yürüten oyuncu, Menajerimi Ara'nın 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 35. bölümünde diziye veda etmişti.