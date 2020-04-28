ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
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ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği, ABD, Çin ve Singapur'da koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Elde edilen sonuçlara göre, kanser olan koronavirüs hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.

ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
28.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:04

ABD, Çin ve Singapur'da yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında yapılan bir araştırma kanser hastalarını risk grubunun başına taşıdı. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin paylaştığı araştırmaya göre, bazı kanser türlerinin Kovid-19 nedeniyle ölüm riskini 3 kat artırdığını belirledi.

Washington Post gazetesindeki haberde, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğinin bugün yapılan yıllık toplantısında paylaştığı araştırmaya yer verildi.

ABD, Çin ve Singapurlu ortak bir grubun araştırmasında, salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki 14 hastanede, 105'i kanser 641 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

KANSER OLAN KORONAVİRÜS HASTALARI 3 KAT DAHA FAZLA ÖLÜM RİSKİ TAŞIYOR

Elde edilen sonuçlara göre, özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı halihazırda kanser olan Kovid-19 hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.

Haberde, "Kovid-19 vakalarında en yüksek komplikasyon ve ölüm riski, akciğer veya tüm vücuda yayılmış tümörleri olan hastalarda görülüyor." ifadesi kullanıldı.

KANSER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATARAK KOVİD-19 ETKİSİNİ YÜKSELTİYOR

Araştırmada, akciğer kanseri, lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kanser türlerinin hastaların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu durumun kendi başına Kovid-19 komplikasyonlarını artırma riski taşıdığına vurgu yapıldı.

Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan Amerikan Kanser Derneği Başkan Yardımcısı J. Leonard Lichtenfeld, "Bulgular, kanser hastalarının virüse karşı daha savunmasız olduğu ve enfeksiyon seyrinin daha kötü sonuçlarla neticelendiği yönünde duyduğumuz haberlerle örtüşüyor. Bununla birlikte kesin sonuçlar için binlerce hastanın daha incelenmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

Amerikan Kanser Topluluğu'na göre, 2020'de ABD'de 1,8 milyondan fazla yeni kanser vakası ve 606 binden fazla insanın bu hastalıktan ölmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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