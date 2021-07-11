Kangal Köpeklerine Modern Tesis

Meraküm Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile açıldı.

Meraküm Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile açıldı.

Açılışta ilk olarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin selamlama konuşması yaparak projenin ilimize değer katacağını söyledi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise yeni çıkan 'Hayvan Hakları Koruma Kanunu' hakkında bilgi vererek, hayvanlara verilen en önemli değerin böyle güzel tesislerin açılması olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

"43 Dönümlük Alana Modern Bir Tesis Kuruldu"

Sivas Valisi Salih Ayhan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2019 yılında ilimize teşriflerinde Kangal köpeği ile ilgili proje arzında bulunduklarını hatırlatarak, "Sayın Bakanımızın güçlü desteği ile projemizi hayata geçirdik ve açılışını yapıyoruz. Aynı dünyayı paylaştığımız ve aynı nefesi aldığımız hayvanlar için iyi bir ortam oluşturmak hem de ilimizin önemli bir marka değeri olan Kangal köpeğini gelecek kuşaklara aktarmak için modern standartlarda bir merkez kurduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'nın Güdümlü Proje Programından destek alan proje, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkiindeki 43 dönümlük alanda kuruldu. Toplam bütçesi 8 milyon 793 bin lira olan projenin 5 milyon 290 bin lirası ajans tarafından karşılanırken geri kalan kısmı İl Özel İdaremizin eş finansmanı ile karşılandı" dedi.

"Kangal İlçemizde Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezini Rehabilite Ederek Modern Bir Tesise Dönüştürüyoruz"

Sivas Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibinin yapılması ve Kangal köpeğinin tanınırlığının arttırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Vali Ayhan, "Kangal köpeği Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası olan Kangal İlçemizde Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezini rehabilite ederek modern bir tesise dönüştürüyoruz. Bu tesis ile entegre bir şekilde çalışmalarını yürütecekler" diye konuştu.

Ziyaretçilerimizin Gezip Görebileceği, Köpek Satın Alabileceği Bir Tesis

Tesisin, ilimiz için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Dışardan gelen misafirlerimiz Kangal köpeklerini görmek istiyor ancak il merkezinde böyle bir ortam bulunmuyordu. Artık ilimize gelecek turistler nezih bir ortamda; Kangal köpekleri nasıl korunuyor, üretimleri nasıl yapılıyor görecekler. Bu alanda Kangal köpeği tanıtım müzesi, doğal padog alanları, gezinti alanları, hayvan klinikleri, köpek barınak evleri, çocuklarımızın gezeceği alanlar ve kafeterya gibi bölümler bulunmakta" dedi.

Kangallara Çipli Sistem

Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi oluşturulduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "Çipli Takip Sistemi ile Kangal Köpeğinin kaydı olacak, tüm soy ağacı görülebilecek, Dünyanın neresinde olursa olsun çipi ile üretim ve eğitim merkezinde doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecektir. Ayrıca Kangal köpeğinin tanıtımına yönelik birçok çalışma ve uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. Oluşturulan merkezin, Sivas Kangal köpeği konusunda araştırma yapmak isteyen akademisyenlere de uzun vadeli gözlem olanağı sağlayacağını düşünüyoruz. Bünyesinde barındırdığı veterinerlik ve laboratuvar hizmetleri ile sağlıklı istatistikler oluşturulacak ve raporlamalar yapılacaktır. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak ve türün özellikleri bilimsel olarak belirginleşecektir" şeklinde konuştu.

"Sivas'a 44 Milyar Liraya Yakın Yatırım Yapıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, şehre bugüne kadar çeşitli alanlarda 44 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi.

"Sivas'ta 19 Yılda Büyük Ekonomik Gelişme Oldu"

Sivas'ta son 19 yılda ekonomik olarak büyük gelişme olduğuna işaret eden Bakan Varank, ilin milli hasılasının 2004'ten bu yana yüzde 82 büyüyerek 22, 5 milyar liraya ulaştığını, sanayinin il milli hasılası içindeki payının yüzde 11'den yüzde 20'ye yükseldiğini anlattı. İldeki imalat sanayi sektörlerindeki iş yeri sayısının 2007'ye kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisini veren Varank, "Bugün makine, tekstil, maden, savunma sanayisi, kozmetik ve çimento sektörlerinde dünyaca tanınırlığı olan yerli ve yabancı firmalarımız Sivas'ta üretim yapıyor. 2003'te yalnızca 10 milyon dolar ihracat yapabilen şehrimiz bugün resmi rakamlarla yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Sivas'ta üretilen ama il dışında gümrüklenen ürünleri de dahil ettiğinizde 250 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"4 Eylül'de Hızlı Tren Seferlere Başlayacak"

Sivas'ın 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerine başlayacağını dile getiren Bakan Varank, "Bu projeyle Sivas'ın turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çekerek ilin göç veren bir yer olmayacağını, cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

"Kangal Köpeği Dünya Markası Bir Hayvan"

Sivas'ı kalkındıracak ve ilin ekonomisine güç katacak projeleri anlatan Varank, bu projelerden ilkinin "Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" olduğunu belirterek "Kangal köpeği Sivas'ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru, yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın (ORAN) desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız" dedi.

Merkezin bilimsel çalışmalara da imkan sağlayacak veri altyapısını oluşturarak akademisyenlere hizmet sunacağı bilgisini veren Bakan Varank, projenin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

"Sivas'ın Potansiyelini Harekete Geçirecek Yeni Projeler Kurguluyoruz"

Bakanlık olarak Sivas'ın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ve kentin yüksek potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler kurguladıklarını belirten Bakan Varank, "Kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarımızla, yatırım teşviklerimizle ve Ar-Ge desteklerimizle her ilimizin olduğu gibi Sivas'ımızın da yanındayız. " dedi. ORAN ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile imalat sanayisi başta olmak üzere turizm, tarım ve hayvancılık konularında önemli kaynaklar aktardıklarını ifade eden Varank, iki kurumun Sivas'taki 245 projeye 220 milyon liraya yakın destek sağladığını, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla da özel sektörden 3 bin 700 projeye yaklaşık 80 milyon liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

OSB'lerde 10 Binden Fazla Çalışan Var

Sivas merkez, Gemerek ve Şarkışla OSB'lerinde faaliyete geçen işletmelerde 10 binden fazla kişinin istihdam edildiğini, Demirağ OSB'deki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Bakan Varank, "Sivas'taki özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2012'den bu yana 4 milyar lira yatırım öngörüsü olan 417 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların 160'ı tamamlandı, üretimlerine devam ediyor. Tamamlanan bu yatırımlar sayesinde 3 bin Sivaslı kardeşim evine ekmek götürüyor" diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde de Sivas'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve merkezde incelemede bulundu.

Kaynak: Habermetre