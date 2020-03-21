Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? En lezzetli kandil simidi tarifi! Mübarek kandil günlerimizin geleneksel lezzeti kandil simidini artık evde sizler de yapabileceksiniz. İşte en pratik, kolay ve lezzetli kandil simidi tarifi haberimizde.

Kandil günlerinde ailemiz ve sevdiklerimizle bir arada geçirdiğimiz sohbetlerin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi için en lezzetli ve kolay tarifi sizler için kaleme aldık. Kandillerde evlerimizden eksik olmayan kandil simitleri pastanelerde sıklıkla satılsa da artık evde pratik bir şekilde yapmak çok kolay. İşte, kandillerin vazgeçilmezi kandil simidinin tarifi...

KANDİL SİMİDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

100 gram tereyağı,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Unu, mahlebi ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki margarinizi tel çırpıcı yardımı ile malzemelerle karışacak kadar pürüzsüz hale getirin. Ardından yoğurdu, yumurta sarısını, tuz ve şekeri karıştırdığınız tereyağının üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yoğurarak kulak memesi kıvamından biraz sert hale getirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları elinizin içinde yuvarlayın. Yuvarladığınız bezeyi uzun hamur haline getirip iki ucunu birleştirin. Oluşacak halka hamuru önce yumurta akına daha sonra susam ve çörek otuna ayrı ayrı batırın. Tepsiyi yağladıktan sonra un serpin ve simitleri tepsiye dizmeye başlayın. Tepsiyi 190 derecede fırında 15-17 dakika kızarana kadar pişirin. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumak üzere bırakın.

ALTERNATİF SİMİT TARİFLERİ

AY ÇEKİRDEKLİ SİMİT TARİFİ

Yapımı kolay yemesi de bir kadar lezzetli olan ay çekirdekli bu mini simitler oldukça doyurucu ve görüntüsüyle iştah kabartıcı bir yiyecek.

AY ÇEKİRDEKLİ SİMİT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya

2 yemek şeker

2 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Un

Yarım su bardağı pekmez

3 yemek kaşığı su

1 yumurta

1 avuç ay çekirdeği içi

AY ÇEKİRDEKLİ SİMİT YAPILIŞI

Su, süt, şeker ve mayayı karıştırıp yoğurma kabında kabarana kadar bekleyin. Kalan malzemeleri de ekleyip hamuru iyice yoğurun. Hamuru 45 dakika kadar mayalandırın. Daha sonra beklediğiniz hamurdan avuç içleri kadar bezeler koparın, daha sonra ondan ince uzun şeritler elde edin. Bu şeritleri birbirine dolayarak simit formu almasını sağlayın. Daha sonra hazırlanan bu hamurları önce pekmeze daha sonra ay çekirdeğine bulayın.Ardından 200 derecede fırına verin. Afiyet olsun.