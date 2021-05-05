Kandil ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi gün?

Mübarek 3 aylara kavuşmamızla başlayan kandil gecelerinden biri daha yaklaşıyor. Ramazan Bayramına kısa süre kala Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kandil ne zaman 2021? Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman?

Kandil ne zaman 2021? sorusu araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı kandil günleri ve dini günler takvimini yayınladı. Üç ayların başlamasının ardından müslüman vatandaşlar Ramazan ayı için geri sayıma geçti. Peki Kandil günleri ne zaman? 2021 Diyanet kandil günleri tarihleri...

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

KANDİL NE ZAMAN 2021? KADİR GECESİ 2021

Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 8 Mayıs akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.