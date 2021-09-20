Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere ulaştı! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor - Haberler
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Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere ulaştı! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor. Bugün 327 depremin meydana geldiği La Palma'da yanardağın ağızlarından püsküren alevler evlere doğru ilerlerken, gelişme sonrası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti erteledi.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere ulaştı! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu. Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere doğru ilerledi! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberler de, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği bildirildi. La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere doğru ilerledi! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu. Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü. İspanya'da en son Yanardağ Patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

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Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere ulaştı! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı

130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı
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Yorumlar (1)
Bahattin bakkal :Eşcinsellerin turizm merkeziymiş
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Haber: Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamasında lavlar evlere ulaştı! 5 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor - Haberler
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