Kanal D Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı dizisi 19. bölüm full HD izle! Yargı son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı izle!

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Yeni yıl arasının ardından Yargı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ay Yapım imzalı yapımın çekimlerine Eylül ayında başlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisi bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 19. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 19. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Yargı canlı izle! sizlerle... Yeni bölüm fragmanı izle
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Tuzağa düşen Ilgaz zor durumda!
Yapılan DNA incelemesinde Ilgaz'ın ismi çıkmıştır. Olay yerine gitmediğini kanıtlaması gerekir. Bu durum herkeste şok etkisi yaratır. Özellikle davaya bakan Pars arada kalır. Ilgaz nasıl kurtulacak?
Yargı dizisi 18. Bölümde eldiven üzerindeki kılın DNA raporunda şoke eden gelişme yaşanıyor! 30 Ocak Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 18. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 18. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 18. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 18. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 18. Bölümde neler yaşandı? Yargı 18. Bölüm full izle! Yargı dizisi 18. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!
Yargı'nın 30 Ocak Pazar günü yayınlanan 18. Bölümde herkesi şaşırtan bir durum ortaya çıkıyor!
Sevdiği kadınla birlikte yürümeye başlayan Ilgaz için, önünde mesleki olarak daha önce hiç tecrübe etmediği yeni bir yol açılmıştır. Bu yolda Ceylin'in varlığı ve ona uzattığı el huzur ve güven verse de hiçbir şey kürsünün arkasından gördüğü gibi değildir.
Oğlunun cinayetinin aydınlanması için canhıraş uğraşan Yekta, bir yandan da kontrolünü ne zaman kaybettiğini bilmediği evliliğindeki ihanetin izini sürmeye kararlıdır. Pars'ın geldiğinden beri arasının bir türlü durulmadığı Neva ile yeni bir iletişim kurma zamanı gelmek zorundadır. Erguvan ailesi ise kendi içlerinde çözemedikleri sorunlarla uğraşırken Merdan'ın onlar için hazırladığı plandan habersizdir.
Artık mesleki olarak birlikte yol yürüyen Ilgaz ve Ceylin'i sürpriz bir yeni dava beklemektedir. Yılların ipten adam alır cevval avukatı Ceylin ile dosdoğru, yalan nedir bilmez eski savcı, yeni avukat Ilgaz'ı birbirlerini yeniden tanıyacakları günler beklemektedir.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla