Kanal D'de yeni yayın dönemi başlıyor

Kanal D'nin, 2021-2022 yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı. Yeni sezonda ekranda olacak dizi, program ve haber yüzlerinin yer aldığı "Başrol Sensin" temalı tanıtım filmi, ekrana gelir gelmez ses getirdi. Büyük beğeni toplayan film, ilk yayınlandığı akşam #BaşrolSensin etiketi ile Twitter'ın trend başlıklarında zirveye yerleşti.

Yönetmenliğini Metin Arolat'ın yaptığı tanıtım filminde; Kanal D'nin yeni sezona da damgasını vuracak dizileri Sadakatsiz, Camdaki Kız, Baht Oyunu, Arka Sokaklar, yakında ekrana gelecek Yargı, gündüz kuşağına renk katan Kırık Hayatlar dizilerinin başrol oyuncuları izleyiciye tek tek "Başrol Sensin" dedi.

Kanal D'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen programları Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Ece Üner ile Susma, Çok Güzel Hareketler 2, Arda'nın Mutfağı ve Şarkılar Bizi Söyler'in sevilen ekran yüzleri, güvenilir haberin adresi Kanal D Haber'in sunucuları da yeni yayın dönemi filminde yerini aldı.

ÇEKİMLER DÖRT GÜN SÜRDÜ

Dört gün süren çekimler sırasında kamera arkasında da eğlenceli anlar yaşandı. Fotoğraf çekimlerine Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'den Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'e, Arka Sokaklar ekibinden Baht Oyunu kadrosuna kadar sevilen oyuncular katıldı.

Çekimlerde Yargı'nın yetenekli ikilisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, daha dizi ekrana gelmeden uyumlarıyla dikkat çekti. Kanal D'nin program yüzlerinin neşesi ve heyecanları da fotoğraflara yansıdı.

BAŞROL BU KEZ İZLEYİCİNİN

Kanal D; yeni sezon tanıtım filmiyle, yıllardır ekran karşısında birbirinden yetenekli oyuncuları, yıldızları izleyen seyircilerin rolünü değiştiriyor. Onları sadece bir 'seyirci' olarak değil, her hikayeye yön veren bir başrol olarak görüyor ve yeni sezonda izleyicilerine "Başrol Sensin" diye sesleniyor.

CAMDAKİ KIZ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, Burcu Biricik'in başrolde olduğu dizi, yeni sezona görkemli bir şekilde başladı. 'Nalan'ın soluk kesici hikayesine odaklanan seyirci, Camdaki Kız'ı reyting'lerde birinci sıraya taşıdı.

SADAKATSİZ

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz, çok yakında yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Yasak aşk üçgenini anlatan dizinin yeni sezonu, yine ihanet ile sadakatin savaşına sahne olacak.

NELER OLUYOR HAYATTA

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta, gündemin nabzını hafta içi her sabah canlı yayınla 09.00-11.00 arası Kanal D'de tutuyor.

BAHT OYUNU

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı Baht Oyunu, yaz ekranlarının en sevilen yapımı oldu. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, zengin kadrosuyla göz dolduruyor.

ARDA'NIN MUTFAĞI

Ünlü şef Arda Türkmen, yeni tarifleriyle yeni sezona hazır! Cumartesi günleri yayınlanan Arda'nın Mutfağı'nda Türkmen'in eğlenceli sunumuyla özel tarifler sizi bekliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Yeni sezon açılışını, cumartesi günü canlı yayın konseriyle Kuruçeşme Arena'da yapan Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranında müzik şölenine devam ediyor. Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de…

ECE ÜNER İLE SUSMA

Deneyimli haber ci, hafta içi her gün saat 16.00'da izleyici ile buluşuyor.

MERVE DİNÇKOL

Hafta sonu Türkiye'nin ve dünyanın gündemi, Merve Dinçkol'un sunumuyla 19.00'da Kanal D'de.

DENİZ BAYRAMOĞLU

Günün önemli gelişmeleri Kanal D Ana Haber'de Deniz Bayramoğlu'nun sunumuyla hafta içi her gün saat 19.00'da.

ARKA SOKAKLAR

2006'dan beri ekranların vazgeçilmez polisiyesi olan Arka Sokaklar, yeni sezona Cuma akşamı başlıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi usta isimleri bir araya getiren uzun soluklu dizi, 595'inci bölümüyle ekrana gelecek.

YARGI

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı yeni dizisi Yargı, yakında ekranda seyirciyle buluşacak.

KIRIK HAYATLAR

Kanal D'nin günlük dizisi Kırık Hayatlar, her gün saat 11.00'de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz paylaşıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

Çok Güzel Hareketler 2, yeni kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle güldürmeye devam ediyor. 13 Eylül'de yeni sezona başlayan programı Eser Yenenler sunuyor.

Hürriyet - Magazin Haberleri