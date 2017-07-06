Kanada'da "Türkiye'nin Güvenlik Dinamikleri" Konferansı

Kanada'da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, "Türkiye'nin Güvenlik Dinamikleri" başlıklı konferans düzenlendi.



SETA araştırmacıları, Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü (RCMI) ve NATO Kanada Derneğinin davetlisi olarak konferans vermek üzere Toronto'ya geldi.



RCMI'da gerçekleşen konferansa, SETA Washington Direktörü Dr. Kadir Üstün, Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Murat Yeşiltaş ve Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın katıldı.





Yeşiltaş, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde mücadele ettiği sorunları sadece terör sorunu olarak görmenin yeterli olmayacağını söyledi.



Bölgede yoğun bir göç yaşandığına işaret eden Yeşiltaş, "Terör sorununun çözümü de Türkiye'nin NATO müttefiklerinin bu örgütlere verdiği destekle giderek daha da zorlaşmaktadır." dedi.



Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın da "Türkiye hem bölgesinde hem de ülke içinde üç farklı terör yapılanmasıyla mücadele etmektedir. Bunlardan biri bölücü terör örgütü PKK, diğeri Suriye ve Irak bölgesindeki DEAŞ, sonuncusu ise ilk ikisinden farklı olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasıdır." diye konuştu.



ABD'nin Türkiye ile müttefik olmasına rağmen, PKK'nın uzantısı YPG'ye destek verdiğini söyleyen Yalçın, bölge ülkelerinin farklı düşman tanımlamalarının da sorunu içinden çıkılmaz hale getirdiğini belirtti.



Yalçın, NATO'nun Suriye krizini çözmedeki şansını, Rusya'nın 2012'de soruna müdahil olmasıyla kaybettiğini savundu.



SETA Washington Direktörü Dr. Kadir Üstün de bölgedeki güvenlik sorununu çözmede NATO'nun bir enstrüman olmaktan çıktığını anlattı.



Üstün, gelecek 5 yıllık perspektifte Suriye başta olmak üzere bölge sorunları için bir çözüm öngöremediklerini vurguladı.



FETÖ'nün ABD ve Kanada'daki faaliyetleri



Üstün, konferans sonunda AA'ya yaptığı değerlendirmede ise FETÖ'nün ABD ve Kanada'da da bir zamanlar Türkiye'deki oluşumuna benzer bir yapılanma içinde olduğuna işaret etti.



FETÖ'nün ABD ve Kanada'da devlet kademelerine kendi elemanlarını yerleştirerek siyasi güç kazanmaya çalıştığı uyarısında bulunan Üstün, şunları kaydetti:



"Türkiye'de de bunu yaptılar. Bu gücü o kadar artırdılar ki artık bir noktada devleti ele geçireceklerine hükmedip, 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar. Bunu buralarda yapamazlar ama kendilerinin bir gündemleri var. Sadece sivil toplum örgütü değiller. Devletin içine yerleşip, o gündemlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunları anlatmaya çalıştık."



Konferansa çok sayıda askeri uzmanın yanı sıra eyalet ve federal milletvekilleriyle yabancı misyon şefleri katıldı.