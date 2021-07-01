Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?
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Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?

Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?
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Kanada'da son günlerde yaşanan sıcaklık artışlarından sonra sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı arttı. Bunun ardından vatandaşlar Kanada sıcaklık kaç derece? Kanada neden sıcak, hangi yarım kürede bulunuyor? Kanada nerede, haritadaki yeri neresi? merak etti. Kanada'da havalar kaç derece oldu? Kanada hava durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Kanada'nın batı bölgelerini etkisi altına alan ve 50 dereceye çıkarak rekor kıran sıcak hava yüzünden ölümler eyalet normallerinin üç katına çıktı ve son beş günde 486 kişi hayatını kaybetti. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, bazı bölgelerde yaşanan ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermekte geciktiğini aktardı. Peki, Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?

KANADA HAVA DURUMU NASIL? SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLDU?

Kanada'da en son rekor sıcaklık 49,9 derece olarak ölçüldü.

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.

KANADA'DA SICAKLIKTAN DOLAYI VEFAT EDENLERİN SAYISI KAÇ?

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi. Açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade eden Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

KANADA NEREDE?

Kanada, Kuzey Yarım Küre'de yer alan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?

Kanada, Kuzey Amerika'da bir ülkedir. On eyalet ve üç bölgeden oluşan ülke, Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na ve kuzeyde Arktik Okyanusu'na kadar 9,98 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Bu özelliğiyle yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Kanada'nın güney ve batıda Birleşik Devletler ile olan sınırı 8891 km ile dünyanın en uzun kara sınırıdır. Ayrıca Kanada, 200.000 km den fazla bir mesafe ile dünyanın en uzun sahil şeridine sahiptir. Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar ve bunun yanı sıra Rocky Dağları'ndaki tundra hakimdir. Nüfusun beşte dördü güney sınırına yakın yaşamaktadır. Kanada'nın başkenti Ottawa; en büyük üç şehri Toronto, Montreal ve Vancouver'dır.

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